Jeep Renegade e Compass: l'anima italiana del brand americano

La Jeep, simbolo di libertà e avventura da oltre ottant'anni, conferma ancora una volta la sua identità patriottica.

Anche quest'anno, Jeep è stata riconosciuta come il marchio più patriottico d’America nel sondaggio “Brand Keys Most Patriotic Brands”. Questo primato, che Jeep detiene da 23 anni consecutivi, è testimonianza di un legame indissolubile con i valori americani. Tuttavia, negli ultimi dieci anni, Jeep ha sviluppato una forte identità italiana, grazie alla produzione dei modelli Renegade e Compass a Melfi, in Italia.

Nel 2014, a Melfi è iniziata la produzione del Jeep Renegade, il primo SUV Jeep prodotto al di fuori degli Stati Uniti. Da allora, questo modello ha conquistato il mercato globale, con circa due milioni di unità vendute. Nel 2020, si è aggiunto il Compass, che nel 2023 è stato il C-SUV più venduto in Italia. Entrambi i modelli MY24 sono ora dotati della tecnologia ibrida e-Hybrid, che rappresenta un importante passo avanti verso la mobilità sostenibile.

Il cuore della tecnologia e-Hybrid è un sistema di propulsione che alterna automaticamente tra motore elettrico, ibrido e a combustione interna. Questo passaggio avviene in base a diversi parametri, tra cui lo stato di carica della batteria da 48V, le condizioni di guida e altri fattori monitorati in tempo reale. Il risultato è una guida fluida e ottimizzata per ogni scenario, che unisce prestazioni eccezionali e sostenibilità.

Il motore GSE T4 da 1,5 litri, con 130 CV e 240 Nm di coppia massima, è il fulcro del sistema. Grazie al ciclo di funzionamento Miller, offre un equilibrio perfetto tra potenza e risparmio di carburante. Il sistema ibrido include anche una frenata rigenerativa, che recupera energia durante la decelerazione, e un generatore di avviamento a cinghia (BSG), che facilita la ripartenza del motore a combustione interna a basse velocità, riducendo le emissioni.

Un'altra innovazione è rappresentata dal motore P2.5, che fornisce 15 kW di propulsione elettrica extra, abbinati alle marce pari per un’efficienza ottimale. L'alimentazione è garantita da una batteria compatta da 48V, con una capacità di 17,5Ah, che offre un grande accumulo di energia per la guida in modalità ibrida. Il sistema di controllo ibrido, alloggiato in un'unità separata, coordina l’alternanza tra le varie propulsioni, ottimizzando le prestazioni in differenti condizioni di guida.

La propulsione elettrica offre funzionalità uniche come "e-creeping", che consente piccoli movimenti in avanti senza l’uso dell'acceleratore, utile nel traffico cittadino, e "e-Parking", che permette di parcheggiare in modalità 100% elettrica. Queste soluzioni migliorano l’efficienza energetica e riducono l’impatto ambientale.

Il nuovo Jeep Renegade MY24 introduce un sistema di infotainment avanzato con display da 10,1 pollici e cluster digitale TFT da 10,25 pollici, cinque volte più potente della generazione precedente. Il volante ridisegnato, la nuova telecamera posteriore ad alta risoluzione e la connettività wireless per Apple CarPlay e Android Auto sono ora di serie. I clienti possono scegliere tra tre allestimenti: Renegade, Altitude e Summit, con cerchi in lega da 16 pollici, fari Full LED e sedili riscaldati nelle versioni più complete.

Il Jeep Compass MY24, disponibile negli allestimenti Altitude e Summit, offre elementi di pregio come catarifrangenti full LED, cerchi in lega da 18 pollici e sedili in tessuto/vinile. La versione Summit aggiunge cerchi in lega diamantati da 19 pollici e tetto nero bicolore, conferendo un tocco di lusso e comodità.

Questi modelli rappresentano il risultato dell'impegno di Jeep verso la sostenibilità, iniziato con la tecnologia 4xe. Renegade e Compass 4xe Plug-In Hybrid offrono "emissioni zero" in modalità elettrica e garantiscono la sicurezza su ogni terreno con il sistema Jeep eAWD. Questa tecnologia 4xe assicura un equilibrio tra efficienza, divertimento e attenzione per l’ambiente, offrendo una guida silenziosa e a basse emissioni senza rinunciare alla flessibilità del motore a combustione interna per i viaggi lunghi.

In conclusione, la gamma Jeep Renegade e Compass MY24 celebra dieci anni di produzione italiana con un’attenzione particolare alla sostenibilità e all’innovazione tecnologica, confermando il marchio Jeep come sinonimo di avventura e libertà su scala globale.