Stellantis domina il mercato con una quota del 40,9% a Febbraio

Stellantis continua a imporsi come leader incontrastato nel mercato italiano dei veicoli commerciali, registrando una performance eccezionale a febbraio.

Grazie all'analisi dei dati forniti da Dataforce, Stellantis ha chiuso il mese con una quota di mercato del 40,9%, equivalente a quasi 7.500 unità vendute, consolidando la sua posizione di preminenza nel settore.

Il brand FIAT Professional si è distinto per aver realizzato la miglior performance tra tutti, conquistando una quota di mercato del 26,2%, in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto allo stesso mese del 2023. Questo successo è stato guidato in particolare dal FIAT Professional Ducato, che si è affermato come il best seller nel mercato dei veicoli commerciali in Italia. Con quasi 2.000 immatricolazioni e una quota del 26,4% nel suo segmento, il Ducato ha registrato una crescita di 2 punti percentuali rispetto all'anno precedente.

L'eccellenza di Stellantis nel segmento dei Large Van è ulteriormente rafforzata dalla performance combinata di veicoli quali il PEUGEOT Boxer, il Citroën Jumper e l'Opel Movano, tutti prodotti nello stabilimento di Atessa (Chieti). Questi modelli hanno contribuito a raggiungere una quota complessiva del 38,9% per Stellantis in questo segmento di mercato.

Gianluca Zampese, Direttore della Business Unit Veicoli Commerciali di Stellantis in Italia, ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti, attribuendo il successo non solo all'eccellente performance di FIAT Professional e del Ducato, ma anche al supporto degli altri brand e alla rete di vendita. Quest'ultima gioca un ruolo cruciale nell'offrire soluzioni ottimali alle complesse esigenze dei professionisti del trasporto, oltre a garantire un servizio di assistenza di alta qualità.

Questi risultati evidenziano non solo la forza e la qualità dell'offerta di Stellantis nel mercato dei veicoli commerciali in Italia, ma anche la capacità dell'azienda di rispondere efficacemente alle esigenze di un settore in continua evoluzione, rafforzando ulteriormente la sua posizione di leader di mercato.