Stellantis e Ayvens: partnership per il ricondizionamento dei veicoli usati a Mirafiori

Stellantis N.V. e Ayvens, marchio leader nella mobilità sostenibile nato dall’unione di ALD Automotive e LeasePlan,

hanno stretto una collaborazione per il ricondizionamento dei veicoli rientrati a fine noleggio e destinati a un nuovo ciclo di utilizzo.

Grazie a questa intesa, i veicoli Stellantis gestiti da Ayvens verranno rinnovati presso il Circular Economy Hub di Mirafiori, a Torino, un’area di 5.000 metri quadrati dedicata al ripristino dei mezzi. L’operazione consentirà di ricondizionare inizialmente oltre 1.000 veicoli all'anno, offrendo una seconda vita ai modelli già utilizzati e promuovendo il concetto di mobilità circolare.

Un processo certificato per il ri-noleggio

I veicoli destinati al ri-noleggio subiranno un attento processo di verifica prima di essere sottoposti a interventi mirati sulla meccanica e sulla carrozzeria. Questo permetterà di garantire la massima efficienza e sicurezza per i nuovi clienti. Inoltre, chi sceglierà il noleggio dell’usato potrà contare su controlli periodici in officine autorizzate da Stellantis, assicurando un'esperienza di guida sempre affidabile.

Economia circolare e sostenibilità

Questa collaborazione rientra nella strategia di economia circolare promossa da entrambe le aziende, con l'obiettivo di prolungare la vita dei veicoli e ridurre l'impatto ambientale. Il ricondizionamento consente di abbattere la domanda di nuove materie prime e di minimizzare gli sprechi, rendendo i servizi di mobilità più accessibili e sostenibili.

Antonio Stanisci, Commercial Director di Ayvens Italia, ha sottolineato l’importanza di questo progetto:

“Questa partnership con Stellantis rappresenta un ulteriore passo avanti nella gestione dei veicoli provenienti dal primo ciclo di noleggio. Il nostro obiettivo è allungare il ciclo di vita delle auto e promuoverne il riutilizzo. Il servizio di rinoleggio, con un processo di selezione accurato, garantisce alta qualità ed efficienza, con prezzi orientati alle esigenze dei clienti. Inoltre, si tratta di un’iniziativa virtuosa che alimenta l'economia circolare.”

Anche Francesco Monaco, Direttore SUSTAINera Europa, ha ribadito il valore di questa collaborazione:

“Siamo orgogliosi della fiducia che Ayvens ripone nei nostri servizi. La nostra offerta di prodotti REMAN, REUSE, REPAIR e RECYCLE permette di limitare lo sfruttamento delle risorse naturali e, al contempo, garantisce un elevato rapporto qualità-prezzo. Stellantis Sustainera si conferma come punto di riferimento nel settore automotive per il ricondizionamento e la seconda vita dei veicoli.”

Un nuovo modello di mobilità sostenibile

Con questa iniziativa, Stellantis e Ayvens rafforzano il loro impegno verso un futuro della mobilità sempre più sostenibile, dove la riduzione degli sprechi e l’ottimizzazione delle risorse diventano elementi chiave per una transizione ecologica efficace. Il Circular Economy Hub di Mirafiori rappresenta così un pilastro strategico per il settore, dimostrando come l’economia circolare possa essere applicata con successo anche nel mondo dell’automotive.