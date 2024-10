Stellantis e Factorial rivoluzionano il futuro dell’elettrico con le batterie allo stato solido, più autonomia e ricariche più rapide

Stellantis e Factorial continuano a guidare l’innovazione nel mondo della mobilità elettrica, facendo un ulteriore passo avanti nella loro collaborazione per portare le batterie allo stato solido nel mercato automobilistico.

Questa partnership, avviata nel 2021 con un investimento di 75 milioni di dollari da parte di Stellantis, è destinata a rivoluzionare il settore dei veicoli elettrici, migliorando l’efficienza e l’autonomia delle auto del futuro.

Entro il 2026, Stellantis introdurrà una flotta di Dodge Charger Daytona equipaggiate con le innovative batterie allo stato solido di Factorial, segnando un punto di svolta cruciale per l’adozione di questa tecnologia. Le batterie allo stato solido, sviluppate con la tecnologia FEST® proprietaria di Factorial, offrono vantaggi sostanziali rispetto alle tradizionali batterie agli ioni di litio, tra cui una maggiore densità energetica, tempi di ricarica più rapidi e un peso ridotto.

Perché le batterie allo stato solido sono il futuro?

Le batterie allo stato solido rappresentano una svolta fondamentale per i veicoli elettrici. Grazie a una densità energetica di oltre 390 Wh/kg, la tecnologia FEST® di Factorial consente ai veicoli di percorrere distanze maggiori con una sola ricarica, riducendo così l'ansia da autonomia, uno dei principali ostacoli per l'adozione di massa dei veicoli elettrici. Inoltre, le batterie allo stato solido sono più leggere, il che contribuisce a migliorare l’efficienza complessiva del veicolo, riducendo i costi operativi e aumentando le prestazioni su strada.

Piattaforma STLA Large: il cuore della nuova generazione elettrica

Stellantis ha scelto di integrare le batterie allo stato solido di Factorial nella sua piattaforma STLA Large, progettata per supportare un’ampia gamma di veicoli elettrici, dai SUV ai modelli ad alte prestazioni. Questa piattaforma, parte del piano strategico Dare Forward 2030, consentirà a marchi come Jeep®, Dodge, Chrysler, Alfa Romeo e Maserati di adottare questa tecnologia innovativa e offrire ai clienti auto con una maggiore autonomia e tempi di ricarica ridotti.

Un futuro sostenibile per Stellantis e Factorial

La collaborazione tra Stellantis e Factorial sottolinea l'impegno di entrambe le aziende verso una mobilità più sostenibile. Le batterie allo stato solido rappresentano una tecnologia cruciale per la prossima generazione di veicoli elettrici, contribuendo a ridurre le emissioni e a migliorare l’esperienza di guida dei consumatori. Con la flotta di Dodge Charger Daytona prevista per il 2026, Stellantis validerà questa tecnologia in condizioni di guida reali, aprendo la strada a una più ampia adozione nei veicoli di massa.

L'integrazione delle batterie allo stato solido nei modelli Stellantis evidenzia come l'innovazione tecnologica e il rispetto per l'ambiente possano andare di pari passo, rendendo l’elettrico non solo una scelta sostenibile, ma anche una scelta performante per il futuro dell’automobile.

La partnership tra Stellantis e Factorial segna una nuova era per l'industria automobilistica, con l'introduzione di batterie allo stato solido che promettono di migliorare l’autonomia, le prestazioni e la sostenibilità dei veicoli elettrici. Questo progresso tecnologico non solo renderà le auto elettriche più efficienti, ma contribuirà anche alla riduzione dell'impatto ambientale, avvicinando il settore a un futuro completamente elettrico.