Stellantis Financial Service Italia: cartolarizzazione prestiti auto da € 1,2

Stellantis Financial Services Italia S.p.A. ("Stellantis FS") ha recentemente concluso con successo il collocamento di una cartolarizzazione pubblica

di crediti finalizzati all'acquisto di automobili, per un valore iniziale di 1,2 miliardi di Euro. Stellantis FS, la banca captive del Gruppo Stellantis, è parte integrante di una costellazione di 14 iconici brand automobilistici, con attività industriali in oltre 30 paesi e una clientela distribuita su più di 130 mercati globali.

L'operazione ha visto l'emissione di titoli obbligazionari Asset-Backed (ABS) da parte della società veicolo "Auto ABS Italian Stella Loans". I titoli sono stati suddivisi in tranche Senior, Mezzanine e Junior, per un totale di 1,213 miliardi di Euro, sottoscritti da investitori qualificati. I titoli delle classi Senior e Mezzanine hanno ottenuto rating da parte di DBRS e Fitch. In particolare, i rating sono stati i seguenti:

Classe A : AAA (sf) da DBRS e AA da Fitch

: AAA (sf) da DBRS e AA da Fitch Classe B : AA (sf) da DBRS e AA da Fitch

: AA (sf) da DBRS e AA da Fitch Classe C : A (high) (sf) da DBRS e A da Fitch

: A (high) (sf) da DBRS e A da Fitch Classe D : A (sf) da DBRS e BBB+ da Fitch

: A (sf) da DBRS e BBB+ da Fitch Classe E: BBB (high) (sf) da DBRS e BB+ da Fitch

Questi titoli sono stati quotati presso la Borsa del Lussemburgo. La società veicolo si impegnerà ad acquistare i crediti su base rotativa per un periodo di sei mesi.

L'operazione è stata strutturata secondo il regolamento europeo sulle cartolarizzazioni "Simple, Transparent and Standardised" (STS), con finalità sia di funding che di capital relief, attraverso un significativo trasferimento del rischio di credito (SRT). Questo approccio consente a Stellantis FS di diversificare le proprie fonti di finanziamento e rafforzare gli indici di solidità patrimoniale, come sottolineato da Sergio Lino, Chief Financial Officer di Stellantis FS.

Il successo della cartolarizzazione è stato possibile grazie alla collaborazione di vari attori finanziari e legali. Banco Santander e BofA Securities hanno agito come Arranger dell'operazione, mentre Banco Santander, BofA Securities e Société Générale sono stati i Joint Lead Manager. Zenith Global ha svolto i ruoli di Corporate Servicer, Calculation Agent e Rappresentante degli Obbligazionisti, garantendo la trasparenza e l'efficienza dell'operazione.

Gli aspetti legali sono stati curati dagli studi internazionali Hogan Lovells e A&O Shearman, che hanno assicurato la conformità dell'operazione alle normative vigenti e la protezione degli interessi di tutte le parti coinvolte.

Questa cartolarizzazione rappresenta un passo importante per Stellantis FS nel suo percorso di diversificazione delle fonti di finanziamento. L'operazione non solo migliora la liquidità della società, ma contribuisce anche a una gestione più efficiente del capitale, consentendo a Stellantis FS di sostenere meglio le proprie attività e di affrontare le sfide future con maggiore solidità finanziaria.

In un mercato automobilistico in continua evoluzione, la capacità di Stellantis FS di attrarre investitori qualificati e di ottenere rating elevati per i propri titoli dimostra la fiducia del mercato nella solidità e nella strategia della società. Questa operazione, inoltre, rafforza la posizione di Stellantis FS come player innovativo e affidabile nel settore dei servizi finanziari automobilistici.

L'operazione di cartolarizzazione di Stellantis FS Italia per 1,2 miliardi di Euro rappresenta un esempio significativo di come le istituzioni finanziarie possano utilizzare strumenti complessi per ottimizzare le proprie risorse e migliorare la propria posizione finanziaria. Grazie alla collaborazione con partner di alto livello e alla rigorosa conformità alle normative europee, Stellantis FS ha dimostrato ancora una volta il suo impegno per l'innovazione e la sostenibilità finanziaria.

Questo successo evidenzia non solo la capacità di Stellantis FS di adattarsi alle dinamiche del mercato, ma anche la sua volontà di esplorare nuove opportunità di crescita e di sviluppo, mantenendo sempre un occhio attento alla solidità e alla trasparenza delle proprie operazioni.