Stellantis Fleet & Business Solutions al fianco dei clienti corporate

Stellantis Fleet & Business Solutions ha offerto nei giorni scorsi a oltre cento clienti Corporate,

presso l’Antonello Colonna Resort di Roma e la Cantina Bersi Serlini di Brescia, la possibilità di vedere da vicino e di provare un’ampia gamma di vetture di rilevante successo nel mercato B2B: 32 modelli, a dimostrazione di un’offerta capace di soddisfare ogni esigenza. Attraverso la più ampia gamma di prodotti elettrificati disponibile in Italia e servizi capaci di anticipare le esigenze dei clienti sia privati sia professionali.

Le dichiarazioni di Fabio Mazzeo, Fleet & Business Solutions Director di Stellantis Italia“È sempre un privilegio poter incontrare vis-à-vis i nostri clienti e assecondare la nostra vocazione di networking. Intensificare i rapporti tra i protagonisti di tutta la filiera consente a tutti di sviluppare insieme relazioni virtuose e profittevoli, e opportunità come queste ci hanno permesso di veicolare in modo chiaro messaggi importanti circa la situazione attuale, la nostra visione e il futuro del nostro business. Gli addetti ai lavori hanno potuto apprezzare, attraverso i nostri prodotti, la forza di un Gruppo capace di coprire il 100% delle richieste del mercato, grazie a una strategia che valorizza il DNA specifico di ognuno dei suoi brand iconici. Ma non solo: un carmaker deve necessariamente sviluppare e offrire anche tecnologie e servizi. Lavoriamo dunque sulla transizione energetica sia in termini di prodotto, sia attraverso formule che consentono di ottenere maggiore flessibilità, accompagnando e supportando il cliente verso un approccio sempre più green. E l’entusiasmo dei partecipanti è per noi davvero un carburante – indiscutibilmente green – per proseguire nella nostra missione con impegno costante”.

Nel dettaglio, gli ospiti hanno potuto provare Alfa Romeo Tonale, sia in versione diesel sia in versione Hybrid Plug-In Q4, paradigma di “Sportività Efficiente” del marchio globale italiano nonché la gamma DS Automobiles, capace di esprimere le due anime del Brand, l’esclusivo savoir-faire francese e il mondo del viaggio: DS 3, DS 4, DS 7 E DS 9. In un mondo in cui ormai la vettura aziendale non è più una mera commodity, ma un biglietto da visita per esprimere la propria personalità e le proprie passioni anche nel tempo libero, Alfa Romeo e DS Automobiles, così come Lancia Ypsilon, sono scelte premium nettamente caratterizzate, capaci di soddisfare non solo gli aspetti legati al semplice utilizzo professionale.

Ampia anche la gamma di modelli Citroën: NUOVA C5 X incarna perfettamente la filosofia Citroën e rappresenta la sintesi fra l’eleganza di una berlina, il dinamismo di una Station Wagon e l’assetto rialzato di un SUV. Ma tutta l’offerta del “Double Chevron” è capace di esprimere modernità, status, innovazione e stile, con Nuovo SUV Citroën C5 Aircross eC4 e NUOVA C4 X e Ë-C4 X elettrica, che sfidano le regole e fondono l'eleganza di una fastback con la raffinatezza di una 4 porte e l’assetto da suv. Punta di diamante dell’offerta Opel, la sesta generazione di Astra, e grande attenzione per Opel Mokka, che sin dal lancio del 2020 rappresenta il futuro della Casa tedesca. Opel Mokka è stato il primo modello a portare il nuovo volto del marchio, l’Opel Vizor. Ed è stata anche la prima Opel con il Pure Panel, il posto guida completamente digitale, e la prima Opel disponibile all’inizio delle vendite con trazione elettrica oltre che con motori termici molto efficienti. Non mancava Opel Grandland, che continua ad essere un punto fermo dell’universo SUV. Le sue proporzioni dimostrano l’equilibrio di una carrozzeria che avvolge il confortevole e spazioso abitacolo.

A proposito di SUV, il brand Jeep® ha esposto e fatto provare i leader del mercato Made in Italy Renegade e Compass, sia con tecnologia 4xe Plug-In Hybrid sia con tecnologia e-Hybrid. Accanto a Renegade e Compass, la nuova Avenger, il primo SUV 100% elettrico del brand disponibile in Italia anche con propulsore a benzina.

Infine, un’icona 100% elettrica: disegnata e prodotta in Italia, Fiat Nuova 500 ha uno stile inconfondibile e una sorprendente facilità di utilizzo, un’autonomia fino a 320 Km nel ciclo WLTP (fino a 460 km nel solo ciclo urbano) con batterie Lithium-Ion con capacità di 42kWh. Dotata di serie di Fast charger da 85 kW che permette di ricaricare l’80% della batteria in solo 35 minuti: una caratteristica che la rende particolarmente apprezzata anche dal mercato B2B.