Stellantis "Future is now": successo dell'evento Fleet&Business

La scorsa settimana, il Proving Ground di Balocco (VC) ha ospitato la terza edizione dell'evento nazionale "Future is now" di Stellantis Fleet & Business Solutions.

Questo evento, diventato un appuntamento fisso per gli operatori del settore, ha visto la partecipazione di oltre 150 esponenti di rilievo della clientela Corporate, Fleet & Tender, broker, noleggiatori a lungo e a breve termine. Sotto il claim "Future is now", l'evento ha mostrato un’offensiva di prodotto unica nel panorama automotive, capace di rispondere a qualunque esigenza di mobilità.

Workshop e Prove su Strada

Gli ospiti hanno potuto assistere a workshop tenuti da esperti del settore e provare un’ampia selezione di vetture "alla spina" su tre terreni di prova del Centro Sperimentale. Fabio Mazzeo, Fleet & Business Solutions Director di Stellantis Italia, ha dato il via ai lavori con riflessioni sul futuro e sui temi strategici della transizione energetica e dell’innovazione tecnologica. Mazzeo ha evidenziato come Stellantis sia protagonista in uno scenario di forte cambiamento, grazie al piano strategico "Dare Forward 2030".

Prima Giornata: Focus sui Nuovi Modelli

Il primo giorno è stato dedicato alla presentazione delle nuove vetture del Gruppo, come Lancia Ypsilon, Alfa Romeo Junior, Opel Frontera, Citroën C3 e PEUGEOT 3008. Gli ospiti hanno avuto l'opportunità di approfondire la conoscenza di questi modelli attraverso workshop dettagliati. Il Partners Village ha offerto una panoramica dei principali servizi che Stellantis già offre nell’ambito dell’ecosistema della transizione energetica.

Tra le protagoniste delle sessioni dinamiche, la nuova Lancia Ypsilon ha attirato l'attenzione come la prima vettura della nuova era del marchio, disponibile nelle configurazioni 100% elettrica e ibrida. Anche il nuovo PEUGEOT 3008, un SUV fastback completamente rinnovato, ha suscitato grande interesse grazie al suo piacere di guida senza precedenti, sia nella versione ibrida che in quella full electric.

Spazio anche a Jeep® Avenger, il B-SUV più venduto in Italia e insignito di 17 premi internazionali, tra cui l’ambitissimo Car Of The Year nel 2023. Gli ospiti hanno potuto testare la nuova Avenger e-Hybrid, progettata per facilitare la transizione dei clienti nel mondo completamente elettrico.

La Nuova Fiat 600, disponibile sia in versione ibrida che elettrica, ha segnato il ritorno del marchio italiano nel cuore del segmento B, sottolineando un ulteriore passo nella strategia di elettrificazione di FIAT. Completa la gamma di novità provate a Balocco la nuova DS Collection Antoine de Saint-Exupéry, declinata sui modelli DS 3, DS 4 e DS 7, che rende omaggio al leggendario aviatore e romanziere francese.

Seconda Giornata: Focus sui Veicoli Commerciali

Il secondo giorno dell’evento "Future is now" è stato dedicato alla nuova gamma dei van di Stellantis Pro One, che comprende i marchi Citroën, FIAT Professional, Opel e Peugeot. Con l’aiuto di tecnici e ingegneri del Gruppo, i partecipanti hanno potuto esplorare ogni dettaglio di questa nuova offerta di veicoli commerciali compatti, medi e grandi, disponibili con motorizzazioni termiche e 100% elettrica di seconda generazione.

Tra le innovazioni presentate, spicca il portafoglio di tecnologie innovative e servizi connessi che assicurano un ambiente privo di stress ai conducenti, rendendo Stellantis Pro One un partner commerciale affidabile per aziende e clienti professionali. All’evento erano esposte quattro trasformazioni: officina mobile, furgone corrieri, furgonatura box e veicolo refrigerato.

Progressi e Visione Futuri

Nell’ultimo anno, Stellantis ha lanciato due delle quattro piattaforme BEV globali (Medium e Large) previste dal piano, progettate con una flessibilità tecnologica senza precedenti che consente di realizzare un’ampia varietà di veicoli. A livello industriale, a Mirafiori è stata avviata la produzione del cambio elettrificato a doppia frizione e-DCT, che sarà adottato da tutta l’attuale e futura generazione di vetture ibride Stellantis. Mirafiori si conferma così una delle tre sedi Stellantis a livello mondiale che supportano il piano strategico "Dare Forward 2030" e sarà il fulcro del futuro della mobilità sostenibile.

Un altro elemento centrale della transizione energetica sono le batterie e lo sviluppo di tecnologie finalizzate a renderle sempre più efficienti. In questo contesto si inserisce il nuovo Battery Technology Center inaugurato a Mirafiori, il più grande in Italia e uno dei più importanti in Europa, che consente di testare e sviluppare i pacchi batteria.

L’alleanza con LEAPMOTOR ha dato vita a LEAPMOTOR INTERNATIONAL, una nuova joint venture che inizierà a operare in Europa entro settembre 2024, con l’obiettivo di raggiungere 200 punti vendita entro la fine dell’anno.

Fabio Mazzeo ha dichiarato: "Parliamo al mondo B2B perché è un mondo particolarmente reattivo, capace di anticipare le tendenze del mercato dei privati e che rappresenta circa un quarto del mercato totale, che sale al 40% se si considerano solo i BEV. Entro la fine del 2024 saranno ben 48 i modelli full electric di Stellantis, che avranno il compito di superare gli ottimi risultati dello scorso anno: le vendite dei BEV, infatti, sono cresciute del 21% a livello globale, raggiungendo una quota del 18,5% delle vetture vendute in Europa. Il nostro obiettivo nel comparto B2B è che almeno una vettura su tre sia di Stellantis, qualunque sia la motorizzazione, partiamo da qui, una su tre ma l’ambizione è anche più alta. Ovviamente ci focalizzeremo sulle alimentazioni più sostenibili poiché ridurre le emissioni è oggi un impegno prioritario che riguarda tutti. E siamo convinti che l’elettrificazione sia una risposta sostanziale e il mercato business può dare la spallata decisiva verso la sostenibilità."

Mazzeo ha inoltre sottolineato l'impegno di Stellantis in un percorso di transizione energetica mediante una strategia che coinvolge tutte le anime del Gruppo attraverso l’innovazione del prodotto, con modelli elettrici ed elettrificati capaci di soddisfare ogni richiesta del mercato; l’evoluzione dei servizi, per anticipare le esigenze dei protagonisti della mobilità evoluta; e le competenze, grazie alla formazione continua della forza commerciale affinché ogni risorsa sia un riferimento univoco verso la transizione energetica. "Si tratta quindi di un impegno coerente con il piano strategico 'Dare Forward 2030', in cui Stellantis ha annunciato l’impegno a diventare il riferimento del settore nella lotta contro il cambiamento climatico, raggiungendo le zero emissioni da carbonio entro il 2038."

L’evento "Future is now" di Stellantis Fleet & Business Solutions ha dimostrato il continuo impegno del Gruppo nel promuovere una mobilità sostenibile e innovativa. Con una gamma di veicoli all'avanguardia e soluzioni tecnologiche avanzate, Stellantis si posiziona come leader nel settore, pronto a rispondere alle sfide future e a guidare la transizione energetica nel mercato automotive.