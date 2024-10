Stellantis Heritage celebra le "youngtimer Abarth di domani": una mostra imperdibile per gli appassionati

Le celebrazioni del 75° anniversario del marchio Abarth proseguono con una nuova e affascinante iniziativa, promossa dal dipartimento Stellantis Heritage:

una mostra temporanea intitolata “youngtimer Abarth di domani”. Questo evento, che durerà fino al 10 novembre 2024, mette sotto i riflettori una selezione di modelli Abarth realizzati dal 2007, edizioni limitate o versioni speciali che hanno catturato l'attenzione di appassionati e collezionisti fin dal loro debutto.

Un'esposizione dedicata al futuro delle Abarth da collezione

La mostra si svolge all’interno dell’Heritage Hub, un luogo che racchiude il meglio della storia automobilistica italiana. Qui, tra le vetture esposte, spiccano 14 esemplari unici che hanno contribuito a costruire il mito dello Scorpione. Tra queste, l'esclusiva Abarth 695 Edizione Maserati e la potente Abarth 124 RALLY sono solo due dei modelli che fanno parte della collezione.

Roberto Giolito, Head of Stellantis Heritage, ha dichiarato con entusiasmo: “Questa mostra rappresenta un’occasione unica per conoscere da vicino alcune delle più pregiate Abarth, modelli che nel tempo vedranno crescere il loro valore storico ed economico, diventando veri oggetti di culto. Siamo certi che il pubblico resterà affascinato dalla bellezza e dall’originalità di queste vetture che hanno segnato momenti chiave nella storia del Marchio.”

Modelli iconici protagonisti della mostra

Una delle principali attrazioni dell'esposizione è rappresentata dalla Abarth 500 "Tokyo", la prima versione della 500 Abarth destinata al mercato giapponese, e dall'Abarth 500 "Da 0 a 100", una Limited Edition creata per celebrare i 100 anni dalla nascita del fondatore. Entrambe le vetture, presentate nel 2008, incarnano perfettamente lo spirito innovativo e sportivo di Abarth, con dettagli esclusivi e prestazioni ai massimi livelli.

Altre protagoniste dell’evento sono la Abarth 695 Biposto, con il suo cambio a innesti frontali, e l'Abarth 695 Esseesse, edizione limitata presentata nel 2021, celebre per il suo design ispirato alle storiche livree bianco-rosso dello Scorpione e per l’alleggerimento della struttura, che la rende un modello particolarmente agile e performante.

L’importanza di preservare il patrimonio Abarth

L’obiettivo di questa mostra non è solo celebrare il passato, ma anche sottolineare l’importanza di tutelare e promuovere il patrimonio automobilistico Abarth, che continua a emozionare gli appassionati di tutto il mondo. Stellantis Heritage, infatti, non si limita alla conservazione dei modelli iconici, ma offre anche una serie di servizi pensati per i collezionisti, come il restauro e la certificazione di originalità delle vetture storiche.

Tra le novità annunciate durante l’evento, Stellantis Heritage ha svelato che presto verrà attivato un servizio dedicato agli appassionati del marchio Abarth, già disponibile per altri brand del gruppo, permettendo ai possessori di auto dello Scorpione di accedere a un network di esperti per la manutenzione e il restauro delle loro vetture.

Un viaggio tra tradizione e innovazione

La mostra “youngtimer Abarth di domani” rappresenta un viaggio nel tempo che unisce tradizione e innovazione, portando alla luce la passione e l’evoluzione tecnica che hanno caratterizzato il marchio Abarth negli ultimi decenni. I modelli esposti non solo raccontano una storia di successo, ma offrono uno sguardo al futuro, anticipando il valore che queste vetture acquisteranno tra i collezionisti di domani.