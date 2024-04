Stellantis Italia: sfida futura con fiducia e innovazione

Durante l'Italian Product Day tenutosi all'Heritage Hub di Torino, Santo Ficili, Managing Director di Stellantis in Italia, ha lanciato un messaggio chiaro

a oltre 300 titolari di concessionarie italiane e alle Reti Distrigo di Stellantis, così come a oltre 200 dipendenti del Gruppo. In un incontro senza precedenti, è stata svelata la visione di Stellantis per il futuro, puntando su fiducia, rispetto, lealtà e soprattutto su una sfida comune da vincere insieme: quella di un'innovazione sostenibile nel settore automobilistico.

L'evento, il primo del suo genere a livello mondiale per Stellantis, ha visto la partecipazione dei CEO Global di ogni singolo brand e del COO della Regione Enlarged Europe. Sono stati presentati 36 nuovi modelli o prototipi, tra cui veicoli elettrici all'avanguardia e tecnologie di guida autonoma, che saranno lanciati sul mercato italiano e internazionale a partire da quest'anno, nell'ambito del piano strategico a lungo termine Dare Forward 2030.

Dalla visione entusiasmante per i futuri prodotti e tecnologie alla solidità finanziaria che garantisce investimenti continui, Santo Ficili ha delineato una strategia che pone l'innovazione, la centralità del cliente e l'adattabilità al cuore delle iniziative di Stellantis. Con modelli come l'Abarth 600 BEV, l'Alfa Romeo Milano BEV e MHEV, e la Lancia Nuova Ypsilon BEV e MHEV, tra gli altri, Stellantis si impegna a offrire gli ultimi progressi nella tecnologia automobilistica.

"Questi modelli sono solo l'inizio," ha affermato Ficili, sottolineando l'importanza di una visione di lungo periodo piena di emozioni, entusiasmo e concretezza. "Il futuro è una sfida che possiamo e dobbiamo vincere insieme. L'Italia gioca un ruolo cruciale in questo, avendo una delle Reti più importanti in Europa, fondamentale per la crescita del nostro mercato e dell'intera Europa."

L'Italian Product Day segna un momento decisivo per Stellantis in Italia, sottolineando l'impegno del gruppo verso l'innovazione sostenibile e riaffermando l'importanza di costruire una relazione solida con le concessionarie e i dipendenti per navigare con successo il futuro dell'automotive.