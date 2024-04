Stellantis e la svolta sostenibile: innovazione e responsabilità sociale

Nel contesto dell'attuale panorama economico globale, la sostenibilità si afferma come un pilastro imprescindibile per le imprese che guardano al futuro.

Stellantis, con la pubblicazione del suo terzo bilancio di Responsabilità Sociale d'Impresa (CSR) per l'anno 2023, si posiziona in prima linea tra le aziende che stanno ridefinendo i contorni della mobilità sostenibile, non solo attraverso l'impegno verso la riduzione dell'impronta carbonica e la promozione dell'elettrificazione dei mezzi di trasporto, ma anche mediante un'attenzione particolare alle politiche di inclusione sociale e allo sviluppo sostenibile.

La strategia CSR di Stellantis, parte integrante del piano "Dare Forward 2030", si focalizza su diverse aree chiave, dimostrando un approccio olistico alla sostenibilità. L'azienda ha registrato un significativo progresso nella riduzione delle emissioni di CO2, con una diminuzione del 12,6% nel 2023 rispetto al 2021, e un incremento nell'uso di elettricità da fonti rinnovabili, che ha raggiunto il 58%. Questi sforzi si inseriscono nell'obiettivo più ampio di raggiungere la carbon neutrality entro il 2038.

Un altro aspetto fondamentale del report CSR di Stellantis è il potenziamento delle attività di economia circolare. Nel 2023, l'azienda ha riciclato più di due milioni di componenti auto, inaugurando il primo SUSTAINera Circular Economy Hub a Mirafiori, dedicato alla rigenerazione di motori e batterie dei veicoli elettrici.

La mobilità elettrica rappresenta una delle colonne portanti della strategia di Stellantis, con 30 modelli di veicoli elettrici a batteria già disponibili a fine 2023 e ulteriori 18 modelli previsti per il 2024. Questo ampio portfolio di prodotti ha contribuito a un incremento del 21% nelle vendite di veicoli elettrici a batteria a livello globale.

Dal punto di vista del capitale umano, Stellantis si impegna nella promozione della diversità e dell'inclusione, con le donne che ora occupano il 30% delle posizioni di leadership, e nella sicurezza e benessere dei dipendenti, con 2,9 milioni di ore di formazione erogate nel 2023.

Infine, l'impegno nei confronti delle comunità locali si manifesta attraverso il sostegno a progetti filantropici e iniziative di volontariato, consolidando il ruolo di Stellantis come azienda profondamente integrata nel tessuto sociale e ambientale dei territori in cui opera.

La visione di Stellantis dimostra come la sostenibilità possa essere un motore di innovazione e crescita economica, delineando un modello di business che non solo risponde alle sfide ambientali, ma che promuove anche un'imprenditorialità etica e responsabile. Con queste premesse, Stellantis non solo si proietta verso il futuro della mobilità, ma segna anche la strada per un settore automobilistico sempre più verde e inclusivo.