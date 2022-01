Stellantis lancia la fiera on line dedicata a tutte le aziende italiane

In Sistema Italia, Stellantis gioca un ruolo da protagonista, come ha dichiarato Santo Ficili, Country Manager di Stellantis Italy.

E' partito oggi Sistema Italia, la fiera on line per tutte le aziende italiane che permette alle realtà imprenditoriali che operano in Italia di presentare i propri prodotti e i propri servizi per generare network e creare opportunità commerciali. La si può visitare collegandosi al sito https://sistemaitaliaforbusiness.it/, per seguire i webinars dedicati e conoscere meglio tutti i brand che partecipano all’evento virtuale.

Le aziende coinvolte sono numerose, così come sono molti e significativi i contributi degli amministratori delegati che, attraverso i loro interventi, hanno l’obiettivo di ispirare la community di manager e imprenditori italiani.

Il contributo di grandi realtà

Dalla piattaforma, infatti, sarà possibile accedere alle interviste rilasciate da Santo Ficili, Stellantis Italy Country Manager; Silvia De Dominicis, Presidente ed Amministratore Delegato Johnson & Johnson Medical; Daniele Bandiera, Amministratore Delegato Italiana Petroli; Aureliano Cicala - Direttore Generale MSC Crociere; Walter Ruffinoni, Amministratore Delegato NTT DATA Italia e EMEA; Fabio Carsenzuola, Amministratore Delegato Europ Assistance Italia; Alessandro Mercuri, Amministratore Delegato - Deloitte Consulting Italia; Roberto Grasso - Amministratore Delegato Kimbo Caffè; Emmanuel Raptopoulos, Amministratore Delegato SAP Italia; Andrea Orcel - Amministratore Delegato Unicredit.

Non solo: oltre a queste personalità sono state coinvolte nel progetto quattro importanti associazioni di categoria: Assoimprese, Confimi Industria, CIA e Confartigianato.

Santo Ficili, Country Manager di Stellantis Italy: In Sistema Italia il Gruppo Stellantis gioca un ruolo da protagonista, come ha dichiarato Santo Ficili, Country Manager di Stellantis Italy: “La nostra vocazione è da sempre mettere in relazione le aziende sul territorio, e per questo abbiamo sviluppato e promosso un tool capace di ampliare le occasioni di contatto sfruttando il mondo digitale. Sistema Italia è un ambiente virtuale che mette in comunicazione le aziende, i clienti e i potenziali clienti in questo momento di ripartenza per fare sistema, intensificare i rapporti tra i protagonisti di tutta la filiera e sviluppare insieme relazioni proficue e profittevoli. Inoltre, ci consente di veicolare in modo chiaro messaggi importanti circa la nostra visione e sul futuro del nostro business. Puntiamo all’eccellenza e abbiamo la missione di guidare la transizione energetica mettendo a disposizione le nostre migliori risorse umane e tecnologiche. Qui parliamo al mondo B2B perché è un mondo particolarmente reattivo, capace di anticipare le tendenze del mercato dei privati. Oggi ridurre le emissioni è un impegno prioritario che riguarda tutti, e l’elettrificazione è una risposta sostanziale”.