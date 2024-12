Stellantis: organizzazione ad interim in attesa del nuovo Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione di Stellantis ha annunciato la struttura organizzativa che sarà in vigore fino alla nomina del nuovo Amministratore Delegato, prevista entro la prima metà del 2025.

Il processo di selezione, gestito da un Comitato Speciale del Consiglio di Amministrazione, è in fase avanzata e punta a individuare una figura capace di guidare l’azienda in un mercato in costante evoluzione.

Il Comitato Esecutivo ad Interim (CEI): leadership condivisa

In attesa della definizione del nuovo vertice, Stellantis ha istituito un Comitato Esecutivo ad Interim (CEI), incaricato di dirigere e supervisionare la società. Il CEI sarà presieduto da John Elkann, che opererà in sinergia con un team di dirigenti senior dotati di responsabilità strategiche chiave.

I membri del CEI e le rispettive responsabilità sono:

Xavier CHÉREAU: Human Resources e Heritage

Ned CURIC: Engineering e Technology, Software e Free2move

Arnaud DEBOEUF: Manufacturing e Supply Chain

Antonio FILOSA: America’s (North e South America) Regions, Chrysler, Dodge, Jeep®️, Ram, e il Design nella Region North America, compreso Maserati Design

Béatrice FOUCHER: Planning

Jean-Philippe IMPARATO: Enlarged Europe, Pro One, Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, FIAT, Lancia, Opel e Peugeot. Il Design della Region Enlarged Europe riporterà a questa posizione

Douglas OSTERMANN: Finance

Maxime PICAT: Purchasing e Supplier Quality e le regions Middle East & Africa, India & Asia Pacific, China oltre a Leapmotor International

Philippe DE ROVIRA: Affiliates

Vicepresidenti esecutivi e supporto al CEI

A supporto del CEI, Stellantis ha nominato alcuni Vicepresidenti esecutivi, che risponderanno direttamente al Presidente:

Bertrand BLAISE: Communications e CSR

Olivier BOURGES: Customer Experience

Giorgio FOSSATI: General Counsel

Santo FICILI: Maserati oltre ad Alfa Romeo

Olivier FRANÇOIS: Marketing oltre a FIAT, Abarth e DS

Clara INGEN-HOUSZ: Public Affairs

Richard Palmer è stato inoltre nominato Special Advisor del Presidente e contribuirà ai lavori del CEI come consulente strategico per il gruppo dirigente.

Un passo verso il futuro

Questa organizzazione ad interim riflette l’impegno di Stellantis nel mantenere un assetto operativo stabile e orientato alla crescita, anche durante la transizione verso una nuova leadership. Il CEI, con il suo approccio collaborativo, garantirà una governance efficace, concentrandosi su obiettivi strategici e sulla competitività globale del gruppo.