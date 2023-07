Stellantis presenta SUSTAINera, il programma per rigenerazione dei componenti

Stellantis è entrata in scena da protagonista al Rematec, che si è svolto dal 27 al 29 giugno ad Amsterdam,

per promuovere le attività strategiche della sua business unit di Circular Economy, e in particolare la linea di prodotti rigenerati SUSTAINera.

"Il business Circular Economy di Stellantis si basa sulla strategia delle 4R: Rigenerazione, Riparazione, Riuso, Riciclo. La rigenerazione rappresenta un pilastro fondamentale, in quanto mira a estendere la vita utile dei prodotti e a fornire un'integrazione sostenibile alla gamma dei ricambi dell’offerta post-vendita dell'azienda", ha dichiarato Alison Jones, Senior Vice President e responsabile Global Circular Economy di Stellantis, che ha partecipato al programma di conferenze del Rematec con un intervento dal titolo "Remanufacturing - our industrial and innovative scale up". "Stellantis si è prefissa di azzerare le emissioni nette di carbonio entro il 2038 e di raggiungere un fatturato del business Circular Economy di oltre 2 miliardi di euro entro il 2030, e la rigenerazione costituisce un elemento chiave per conseguire questi obiettivi."

Al Rematec Stellantis ha inoltre presentato due vetture: la Peugeot e-208 presso il Battery Corner, con la sua batteria ad alta tensione rigenerabile, e la concept car Citroën 'Oli' presso lo stand SUSTAINera, esempio dell'approccio "Design per l'economia circolare" e recentemente decretata "Best Electric Concept Car" dalla rivista olandese TopGear Magazine.