Stellantis Pro One: successo di vendite globali nel primo trimestre 2024

Nel primo trimestre del 2024, Stellantis Pro One ha ottenuto risultati straordinari, consolidando la propria presenza nei mercati globali e confermando la sua leadership nel settore dei veicoli commerciali.

Questo segmento ha rappresentato un terzo dei ricavi netti di Stellantis, evidenziando l'importanza crescente dei veicoli commerciali nella strategia complessiva dell'azienda.

Nel primo trimestre del 2024, Stellantis Pro One ha mantenuto il suo primato nel mercato europeo dei veicoli commerciali, raggiungendo una quota di mercato del 30% tra i veicoli a combustione interna e quelli elettrici (BEV). Il brand Peugeot si è distinto come leader, con una quota del 33% nel segmento BEV, segnalando un incremento di 3,6 punti percentuali in Germania rispetto all'anno precedente.

Xavier Peugeot, Senior Vice President di Stellantis per il settore Commercial Vehicles Business, sottolineano l'importanza della recente performance: "L'andamento delle vendite dei veicoli commerciali nel primo trimestre del 2024 conferma e rafforza la nostra strategia Stellantis Pro One". Il lancio di una nuova gamma di van completamente rinnovata, insieme a servizi innovativi e proposte di veicoli con propulsione a celle a combustibile a idrogeno, dimostra l'impegno di Stellantis nell'offrire soluzioni avanzate e sostenibili.

Questi risultati non solo rafforzano la posizione di Stellantis nel mercato attuale ma pongono anche le basi per il raggiungimento degli obiettivi delineati nel piano strategico Dare Forward 2030. L'azienda è ben posizionata per continuare la sua crescita e espansione nei mercati globali, anticipando le esigenze dei professionisti e rispondendo alle sfide ambientali con soluzioni innovative e sostenibili.