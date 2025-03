Stellantis punta su Mirafiori: John Elkann e il Cardinale Repole in visita allo storico stabilimento

Il Presidente di Stellantis, John Elkann, ha accolto oggi il Cardinale Arcivescovo di Torino, Roberto Repole, in una visita al complesso industriale di Mirafiori, simbolo storico e tecnologico della produzione automobilistica italiana.

Il tour ha toccato quattro aree chiave dello stabilimento: le linee di montaggio della Fiat 500 elettrica, il sito dedicato alla produzione delle trasmissioni elettrificate eDCT, il Battery Technology Center e il nuovo Hub per l'Enlarged Europe.

Alla visita erano presenti anche Jean-Philippe Imparato, Responsabile Enlarged Europe di Stellantis, Antonella Bruno, Responsabile Stellantis Italia, e Giuseppe Manca, Responsabile delle risorse umane. Il Cardinale Repole era accompagnato da Alessandro Svaluto Ferro, Direttore dell'Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Torino. L'incontro ha rappresentato un'occasione di confronto su temi strategici per il futuro industriale e sociale della città, in un contesto caratterizzato da sfide globali e dalla transizione verso la mobilità sostenibile.

L’impegno di Stellantis tra sviluppo industriale e comunità locale

John Elkann ha sottolineato il valore della presenza del Cardinale Repole a Mirafiori, evidenziando come Stellantis sia profondamente legata alla città di Torino e alla sua comunità. Ha ribadito l’importanza dello stabilimento nel piano di sviluppo dell’azienda, che punta a rafforzare la sua competitività investendo in nuove tecnologie e produzione sostenibile.

Il Cardinale Repole ha espresso il proprio apprezzamento per gli sforzi intrapresi da Stellantis nel rilanciare Mirafiori, dopo anni di crisi e incertezza per il settore automobilistico torinese. Ha sottolineato come, pur rimanendo vigili sulle sfide future, sia fondamentale sostenere le iniziative che possano garantire occupazione e sviluppo per migliaia di famiglie. Durante la visita ha avuto modo di incontrare operai e dirigenti, constatando il loro impegno nel processo di trasformazione e modernizzazione dell’impianto.

Mirafiori, tra innovazione tecnologica e produzione sostenibile

Lo stabilimento di Mirafiori rappresenta oggi un polo industriale di riferimento per Stellantis, con circa 12.500 dipendenti coinvolti in diverse aree strategiche. Il sito ospita attività di progettazione, ingegneria, supply chain ed economia circolare, consolidando il ruolo di Torino nel panorama automobilistico europeo. A partire da novembre, il plant avvierà la produzione della nuova Fiat 500 ibrida, che si affiancherà alla versione elettrica, garantendo un incremento significativo dei volumi produttivi. Inoltre, Stellantis ha già pianificato l’arrivo di una nuova generazione della Fiat 500 elettrica all’inizio del prossimo decennio.

Una delle aree più avanzate dello stabilimento è il plant per la produzione delle trasmissioni elettrificate eDCT, avviato nell’aprile 2023 e oggi in piena espansione. Con una forza lavoro di quasi 850 persone su 20 turni settimanali, il sito ha come obiettivo la produzione di 600.000 unità annue, confermandosi un tassello cruciale della strategia di elettrificazione di Stellantis.

Al centro del percorso innovativo dell’azienda c’è anche il Battery Technology Center, unico nel suo genere all’interno del gruppo. Qui vengono progettati, sviluppati e testati pacchi batteria, moduli, celle ad alta tensione e software per i futuri modelli elettrici Stellantis. Il centro, tra i più grandi d’Europa, rappresenta un asset fondamentale per la competitività dell’azienda nella transizione energetica.

Infine, il nuovo Stellantis Enlarged Europe Hub, inaugurato recentemente, ospita circa 200 professionisti con il compito di coordinare le attività europee del gruppo. La struttura è stata concepita per migliorare la collaborazione interna e rafforzare il legame tra il polo torinese e le strategie globali di Stellantis, consolidando il ruolo di Mirafiori come cuore pulsante delle operazioni europee.

Il futuro di Mirafiori e il ruolo strategico di Stellantis

La visita del Cardinale Repole e delle alte cariche di Stellantis ha evidenziato la centralità di Mirafiori nel piano industriale del gruppo, ma anche le sfide che ancora attendono il settore automobilistico. La transizione verso l’elettrificazione e le dinamiche del mercato internazionale impongono una visione di lungo periodo, che tenga conto delle necessità produttive, occupazionali e sociali.

Stellantis ha ribadito il proprio impegno a investire nello stabilimento torinese, puntando su innovazione e sostenibilità come pilastri della crescita. Il rafforzamento della produzione, lo sviluppo delle nuove tecnologie e il consolidamento della presenza del gruppo in città rappresentano elementi chiave per il futuro dell’automotive in Italia. La sinergia tra industria, istituzioni e comunità locale sarà determinante per garantire un’evoluzione positiva, capace di coniugare tradizione e innovazione in un settore in profonda trasformazione.