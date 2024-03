Stellantis rafforza la presenza in Italia: mega-investimento ACC a Termoli

In una mossa strategica che promette di rinnovare il panorama industriale italiano e sostenere l'ambizioso percorso verso la mobilità elettrica, Stellantis e la Automotive Cells Company (ACC),

in collaborazione con Mercedes-Benz, hanno annunciato il progetto di trasformazione dello stabilimento di Termoli in un avanguardistico centro di produzione di batterie. Questo sviluppo si inserisce nel più ampio piano Dare Forward 2030 di Stellantis, volto a promuovere un futuro sostenibile attraverso l'innovazione nel settore dei veicoli elettrici.

La scelta di Termoli come sede del nuovo impianto non è casuale: rappresenta un segno tangibile della volontà di investire sul territorio italiano, confermando il ruolo chiave dell'Italia nella strategia di transizione energetica di Stellantis. Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha sottolineato l'importanza dell'investimento per la comunità di Termoli, evidenziando come questo progetto contribuirà significativamente alla creazione di un futuro più sostenibile.

Una partnership strategica per l'innovazione

La collaborazione con Mercedes-Benz come nuovo partner alla pari con TotalEnergies/Saft apre nuove prospettive per l'ACC, puntando a una capacità produttiva di almeno 120 gigawattora entro il 2030. Questo ambizioso obiettivo è supportato da un impegno condiviso nello sviluppo e nella produzione di celle e moduli per batterie ad alte prestazioni, necessarie per alimentare la prossima generazione di veicoli elettrici.

Un futuro elettrico

L'annuncio di questo nuovo polo produttivo rientra nella visione di Stellantis di raggiungere vendite globali di veicoli elettrici a batteria (BEV) per cinque milioni di unità nel 2030, con i BEV che rappresenteranno il 100% del mix di vendite di autovetture in Europa e il 50% in USA. Inoltre, l'aumento della capacità pianificata di batterie a circa 400 GWh dimostra l'impegno di Stellantis verso un futuro sostenibile e tecnologicamente avanzato.

L'investimento nel sito di Termoli da parte di Stellantis, ACC e Mercedes-Benz non solo segna un passo significativo nella transizione verso la mobilità sostenibile ma riafferma anche il ruolo dell'Italia come fulcro dell'innovazione industriale nel settore automotive. Con la promessa di un impatto significativo sull'economia locale e sulla comunità, il futuro polo produttivo di batterie a Termoli si pone come pilastro della strategia di Stellantis per un futuro più verde e tecnologicamente avanzato.