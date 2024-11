Stellantis STLA Medium: nuove tecnologie per viaggiare Lontano con veicoli elettrici

Stellantis ridefinisce le aspettative sui veicoli elettrici con la nuova piattaforma STLA Medium, sviluppata per fornire un’autonomia eccezionale e prestazioni elevate anche su lunghe distanze.

Grazie a una comprovata capacità di autonomia di 701 km nel ciclo WLTP, la piattaforma STLA Medium promette un’esperienza di guida paragonabile a quella dei veicoli a motore termico, eliminando le preoccupazioni legate alla frequenza delle soste per la ricarica.

Un viaggio da record: Parigi-Nizza con due soste

La Peugeot E-3008, costruita sulla piattaforma STLA Medium e dotata del sistema di propulsione BEV in versione a lunga autonomia, è stata la protagonista di un viaggio esemplare: da Parigi a Nizza con solo due soste di ricarica, dimostrando l’efficienza della piattaforma nelle situazioni di guida reale. La vettura ha mantenuto una velocità autostradale di 130 km/h, con una temperatura esterna di circa 20°C, condizioni che mettono alla prova le capacità di un veicolo elettrico. La E-3008 ha mostrato una performance paragonabile a quella di un’auto a motore termico, per la quale sono necessarie poche soste per il rifornimento e il riposo del conducente.

Tecnologia all’avanguardia e autonomia senza compromessi

Le innovazioni della piattaforma STLA Medium consentono ai conducenti di affrontare lunghi viaggi con un numero ridotto di soste, godendo di un’autonomia elevata che la posiziona come “best-in-class” nel suo segmento. "Il nostro obiettivo è sempre stato quello di sviluppare una tecnologia che vada a diretto vantaggio dei nostri clienti," ha dichiarato Ned Curic, Chief Engineering and Technology Officer di Stellantis. "La piattaforma STLA Medium è ideale per i percorsi a lunga distanza, senza sacrificare la convenienza e l’efficienza di un BEV. I conducenti possono godere di viaggi più lunghi con una maggiore tranquillità."

Simulazioni effettuate su percorsi europei come Torino-Napoli e Praga-Bruxelles hanno confermato prestazioni analoghe a quelle della tratta Parigi-Nizza, consolidando la STLA Medium come punto di riferimento per l’efficienza su autostrade e lunghi tragitti.

L’Integrazione della catena del valore e la produzione di batterie in Europa

Le batterie ad alte prestazioni utilizzate nella piattaforma STLA Medium sono prodotte nella gigafactory di Stellantis a Billy-Berclau/Douvrin, nella regione Hauts-de-France, in collaborazione con ACC (Automotive Cells Company). Questa gigafactory rappresenta un tassello fondamentale nella strategia di integrazione verticale di Stellantis, che punta al pieno controllo della catena del valore per garantire qualità e prestazioni ottimali.

Le batterie ACC non solo forniscono un’elevata capacità di stoccaggio energetico, ma sono anche progettate per ricariche rapide e una durata di vita estesa, permettendo ai conducenti di ridurre i tempi di sosta e di godere di un’esperienza di guida fluida e silenziosa, tipica dei veicoli elettrici.

Un’espansione di modelli su piattaforma STLA Medium

Oltre alla Peugeot E-3008, Stellantis prevede di lanciare altri cinque modelli su piattaforma STLA Medium entro il 2026, tra cui la Peugeot E-5008 e l’Opel Grandland. Questi nuovi modelli amplieranno l’offerta Stellantis nel settore dei veicoli elettrici a lunga autonomia, rispondendo alle esigenze dei clienti in diversi segmenti. La strategia prevede non solo un’estensione della gamma elettrica, ma anche l’ottimizzazione dei costi di esercizio per veicoli che garantiscono zero emissioni allo scarico e costi di manutenzione ridotti rispetto ai veicoli tradizionali a combustione.

Un ecosistema di mobilità sostenibile e innovazione tecnologica

L’autonomia elevata della piattaforma STLA Medium e le prestazioni ottimizzate si basano su un solido ecosistema di tecnologie avanzate, tra cui sistemi di controllo termico per ottimizzare la gestione delle batterie e ridurre il consumo energetico. Stellantis ha sviluppato algoritmi avanzati per la gestione intelligente della batteria e delle sue risorse, garantendo non solo un’efficienza ottimale, ma anche la protezione a lungo termine delle celle, prolungandone la durata.

L’integrazione verticale della produzione e il focus sul controllo della catena del valore permettono a Stellantis di innovare continuamente e migliorare la qualità dei componenti, dalla batteria alla struttura portante del veicolo. Questo approccio assicura che i veicoli costruiti sulla piattaforma STLA Medium siano affidabili e rispondenti alle esigenze di un mercato in rapida evoluzione verso l’elettrificazione.

Con la piattaforma STLA Medium, Stellantis non solo stabilisce un nuovo standard per l’autonomia dei veicoli elettrici, ma proietta i conducenti verso un futuro in cui i lunghi viaggi non sono più un limite per le auto a batteria. L’efficienza delle batterie ACC, la gestione avanzata della carica e la capacità di ridurre le soste rendono la STLA Medium una piattaforma all’avanguardia, in grado di competere con i veicoli tradizionali in termini di praticità e comodità. Stellantis continua così la sua missione di offrire tecnologie innovative che migliorano l’esperienza di guida elettrica, promuovendo una mobilità più sostenibile e senza compromessi.