Stellantis Student Awards 2023: innovazione e talento per la mobilità del futuro

Stellantis ha celebrato con orgoglio la conclusione del suo terzo programma globale Student Awards, premiando oltre 660 studenti, figli dei dipendenti dell’azienda,

provenienti da 22 Paesi in una cerimonia online. Il programma, nato in Italia nel 1996, sostiene i giovani più promettenti con un prestigioso premio in denaro, per un totale di quasi 16.000 riconoscimenti assegnati a oggi.

Quest’anno i partecipanti hanno presentato la loro visione della mobilità del futuro attraverso progetti scritti e soluzioni innovative, dimostrando creatività e capacità di pensare oltre i confini tradizionali. L’evento è stato presieduto da John Elkann, Presidente di Stellantis, e da Xavier Chéreau, responsabile delle Risorse Umane e del Patrimonio, che hanno elogiato i vincitori per il loro contributo alla costruzione di un domani più sostenibile.

“Negli ultimi 28 anni, gli Student Awards hanno celebrato migliaia di studenti appassionati,” ha dichiarato Elkann durante la cerimonia. “Quest’anno siamo rimasti colpiti dai lavori ricevuti, che testimoniano il talento e l’impegno delle nuove generazioni. Investire in loro significa garantire creatività e agilità per un futuro sostenibile.”

Il programma prevede un anno di formazione per stimolare lo spirito innovativo e il desiderio di apprendere, valori fondamentali per l’azienda. Oltre il 46% dei vincitori di quest’anno ha scelto di candidarsi anche per il prestigioso Sergio Marchionne Award of Excellence, assegnato ai sei studenti che hanno dimostrato maggiore passione e impegno per un futuro migliore.

“La formazione continua è la base dell’innovazione e della crescita,” ha affermato Chéreau. “Gli Student Awards rappresentano un’opportunità per valorizzare la curiosità dei giovani e condividere con loro la visione di una mobilità sostenibile.”

La cerimonia è stata anche l’occasione per sottolineare il legame tra l’azienda e i propri dipendenti, con John Elkann che, nella sua prima settimana come Presidente ad interim del Comitato esecutivo, ha visitato gli stabilimenti di Auburn Hills (USA), Modena (Italia) e Vélizy (Francia), incontrando i lavoratori e partecipando attivamente alla celebrazione degli studenti premiati.