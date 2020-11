Sulle nuove Peugeot 3008 e 508 Hybrid, di serie il cavo di ricarica rapida

Dopo il riscontro positivo ottenuto dalla rete di Vendita PEUGEOT che può ora offrire il cavo di ricarica rapida di serie sulle versioni elettriche di 208 e 2008, la Casa ha deciso di estendere questa dotazione anche alle versioni ibride plug-in. Nuove 3008 e 508 HYBRID possono ora contare sulla dotazione di serie del cavo di ricarica per potersi collegare alle Wallbox o alle colonnine pubbliche, riducendo così il tempo di ricarica della batteria, sia quella da 11,8 kWh di 508 che quella da 13,2 di 3008 (di entrambe le versioni, HYBRID e HYBRID4). Tale dotazione si affianca al cavo di ricarica standard domestico con presa di tipo Schuko e permette di ricaricare la batteria dell’auto in circa 2 ore al posto delle 7/8 della presa domestica (che rimane comunque ideale per ricaricare durante la notte).

Il risultato di 2 ore è reso possibile se si sceglie di dotare l’auto del caricatore di bordo OBC da 7,4 kW, optional dal costo ridotto (300 euro) ma che dimezza i tempi di ricarica rispetto al caricatore di bordo da 3,7 kW previsto di serie.

Il cavo di ricarica T2 Modo 3 è di tipo Monofase da 7,4 kW e viene fornito di serie con una custodia dedicata per sistemarlo opportunamente nel vano bagagli.