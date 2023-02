Tavares CEO Stellantis “Rendere accessibili a classi medie auto elettrica”

“Il tema dell’accessibilità dei modelli elettrici alle classi medie” sarà al centro del dibattito legato alla mobilità nei prossimi anni.

Ne è convinto il ceo del gruppo Stellantis, Carlos Tavares. “Abbiamo la responsabilità di fornire semplici e sicure soluzioni per garantire libertà di mobilità ai nostri cittadini” ha detto. Si tratta di un percorso “impegnativo per i costi tecnologici, costi aggiuntivi che devono essere assorbiti in qualche modo - aggiunge - visto che c’è anche il rischio che il mercato si riduca drammaticamente è che se non trasferiamo questi costi ai clienti finiremmo in perdita”. “Dobbiamo ottimizzare il nostro time to market per assorbire i costi aggiuntivi imposti a noi dagli stati” conclude Tavares.