Terravision Touring: svela la nuova la e-Bike per tutti

La eBike Terravision Touring rappresenta la soluzione ideale per affrontare la mobilità odierna nelle grandi città.

Comoda, pratica, funzionale e curata nei dettagli. Utilizzata per gli spostamenti quotidiani genera molteplici benefici al ciclista, dal mantenersi in forma grazie all’esercizio fisico al non perdere un’eternità di tempo a parcheggiare l’auto. Il tutto senza dimenticare l’importante supporto a favore dell’eco-sostenibilità ambientale.

Versatilità d’impiego ed eleganza sono le principali peculiarità della Terravision Touring. Il telaio in alluminio è stato realizzato per garantire una posizione confortevole, nelle più disparate circostanze. Comodità accentuata dalla possibilità di regolare il manubrio, inclinandolo in differenti angolazioni a seconda delle proprie esigenze. La specifica triangolazione della struttura garantisce inoltre di salire e scendere in maniera particolarmente agevole. La forcella anteriore ammortizzata filtra le sconnessioni del manto stradale, azzerando la percezione di sgradevoli vibrazioni.

L'anima elettrica della nuova Terravision Touring è caratterizzata da un motore elettrico da 250W e una batteria integrata al telaio estraibile da 468 Wh (36 V 13 AH) al litio, ricaricabile in circa 4 ore. La porta di accesso per la ricarica della batteria è stata alloggiata nei pressi del movimento centrale, così da rendere l'operazione di ricarica il più facile possibile. La trasmissione è invece affidata a un cambio Shimano a sette rapporti. L’autonomia (70 Km), il livello di assistenza alla pedalata e le principali funzionalità sono visibili attraverso un pratico display Lcd. Un mix di soluzioni tecniche che rendono la nostra eBike una proposta interessante, a un prezzo accattivante. Venite a scoprirla presso il nostro spaccio aziendale, a Desio.