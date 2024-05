Tesla: Musk licenzia i dirigenti senior, nuovi tagli della forza lavoro

Elon Musk ha proceduto con nuovi drastici tagli alla forza lavoro di Tesla, licenziando due dirigenti senior e annunciando il licenziamento di centinaia di altri dipendenti

come riportato da Automotive News Europa. Questa decisione riflette la crescente frustrazione di Musk per il calo delle vendite e per il ritmo finora inadeguato dei precedenti tagli di posti di lavoro.

Gli esecutivi colpiti includono Rebecca Tinucci, direttore del settore Supercharger, e Daniel Ho, responsabile del programma di nuovi veicoli. Seguendo la loro uscita, Musk ha annunciato l'intenzione di eliminare tutti i posti di lavoro relativi ai loro reparti, impattando circa 500 dipendenti nel solo gruppo Supercharger.

Questa mossa si inserisce in un contesto più ampio di tagli del personale, con oltre il 10% della forza lavoro di Tesla già ridotta. Inoltre, è stata sciolta anche la squadra di politica pubblica dell'azienda, guidata dall'ex dirigente Rohan Patel.

Questi tagli sono stati comunicati attraverso una e-mail inviata da Musk ai dirigenti senior, sottolineando la necessità di una drastica riduzione dei costi. La strategia aggressiva di riduzione del personale riflette anche la pressione derivante dal calo delle entrate trimestrali di Tesla per la prima volta dal 2020, in un periodo caratterizzato da una guerra dei prezzi nel settore dei veicoli elettrici, soprattutto in Cina.

In un tentativo di rivitalizzare la sua presenza nel mercato asiatico, Musk ha recentemente visitato Pechino, annunciando il lancio di un avanzato pacchetto di assistenza alla guida per il mercato cinese. Questa visita si è verificata poco dopo la cancellazione di un viaggio programmato in India, a causa di impegni pressanti legati a Tesla.