The Flat by Macan: l'innovativo spazio leisure di Porsche apre a Milano

Nel cuore pulsante di Milano, tra le nuove tendenze del design e l’avanguardia artistica, ha aperto le sue porte The Flat by Macan, un innovativo spazio leisure ideato da Porsche Italia in collaborazione con Lux Entertainment.

Situato nello Scalo Farini, quartiere in riqualificazione della città, The Flat by Macan reinterpreta il concetto di casa attraverso l’arte inflatable e uno stile che si ispira direttamente alla nuova Porsche Macan 100% elettrica.

Con un’area di 2.000 metri quadri, questo spazio unico combina arte, design, tecnologia e convivialità in un ambiente immersivo che evoca l’intimità di un appartamento privato, ma con un twist sorprendente: tutto è gonfiabile (inFLATable). Un mix affascinante di esperienze sensoriali e installazioni interattive trasforma The Flat in un luogo dove ogni dettaglio è una scoperta, in perfetta sintonia con lo spirito futuristico della nuova Macan elettrica e il suo iconico colore Provence.

Un’esperienza immersiva firmata Balloon Museum

The Flat by Macan è curato dal celebre Balloon Museum, noto per i suoi successi internazionali nell’ambito dell’arte inflatable. Per questo progetto, il Balloon Museum ha coinvolto artisti di fama mondiale, creando sei installazioni oversize interattive che rendono lo spazio una vera esperienza da vivere. Tra gli artisti coinvolti, Alex Schweder, Hyperstudio & Mauro Pace, Pepper’s Ghost e Michela Picchi presentano opere che trasportano il pubblico in un viaggio tra arte e tecnologia, dove l’inaspettato diventa protagonista.

Le opere, tra cui “Our Joy” e “Invisible Ballet”, riflettono la capacità dell'arte di trasformare gli spazi in esperienze da toccare e vivere, non semplicemente da osservare. The Flat by Macan diventa così un luogo di connessione tra creatività e innovazione, offrendo ai visitatori un nuovo modo di interagire con l'arte contemporanea.

Scalo Farini: il nuovo polo creativo di Milano

La scelta di Milano, e in particolare dello Scalo Farini, non è casuale. La città si afferma sempre più come epicentro del design e dell'arte contemporanea, e The Flat by Macan si inserisce perfettamente in questo contesto vibrante e in evoluzione. A pochi passi dai quartieri trendy di Isola, Sarpi e Moscova, questo spazio temporaneo sarà il punto di riferimento per menti creative e appassionati di innovazione per i prossimi sei mesi, prima di “sgonfiarsi” e approdare a Roma.

L'evento promette di attirare non solo gli amanti dell'arte e del design, ma anche coloro che desiderano scoprire il lifestyle Porsche in una veste completamente nuova, dove la tecnologia e il lusso incontrano l’intrattenimento e la sorpresa.

Un hub per eventi e intrattenimento contemporaneo

Aperto al pubblico tutti i giovedì, venerdì e sabato dalle 19:00 alle 02:00, The Flat by Macan offre un'esperienza senza precedenti, con cocktail bar, ristorante e un’atmosfera che fonde arte, musica e convivialità. Disponibile su richiesta per eventi speciali, lo spazio è destinato a diventare il nuovo luogo d’incontro per chi cerca un'esperienza unica e inaspettata, in linea con il DNA di Porsche Macan.

Con il suo approccio futuristico e sofisticato, The Flat by Macan promette di ridefinire il concetto di intrattenimento a Milano, offrendo un’opportunità irripetibile di immergersi in un universo dove l'arte e la tecnologia si incontrano per sorprendere e affascinare.