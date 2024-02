Toni Purcaro di DEKRA sostiene il progetto Scuole di ASPI

In un mondo dove la sicurezza stradale diventa sempre più un tema centrale per garantire il benessere collettivo, l'attenzione si rivolge alle nuove generazioni,

considerate fondamentali per innescare un cambiamento positivo e duraturo. È in questo contesto che Toni Purcaro, Executive Vice President del DEKRA Group e Presidente di DEKRA Italia, esprime il suo pieno sostegno al progetto scuole lanciato da Autostrade per l'Italia (ASPI), volto a sensibilizzare oltre 200 istituti situati lungo la rete ASPI sulle norme fondamentali della sicurezza stradale.

L'iniziativa di ASPI mira a coinvolgere attivamente le giovani menti attraverso un approccio educativo dinamico e interattivo, promuovendo la conoscenza e il rispetto delle regole stradali. Secondo Purcaro, è essenziale che l'educazione alla sicurezza stradale sia vista come un'esperienza coinvolgente che può ispirare i giovani a diventare protagonisti attivi della propria sicurezza e quella degli altri.

DEKRA, leader mondiale nel testing, ispezione e certificazione, sottolinea l'importanza di educare i giovani sulla mobilità sicura, come evidenziato nel suo ultimo Rapporto sulla Sicurezza Stradale. L'obiettivo è far emergere una nuova generazione di ambasciatori della sicurezza, consapevoli e responsabili, capaci di adottare comportamenti virtuosi al volante e nella vita quotidiana.

Purcaro auspica che il progetto di ASPI possa essere un modello replicabile a livello nazionale, estendendo le opportunità di apprendimento innovativo a un numero sempre maggiore di studenti. La mobilità giovanile, il consolidamento dei valori e l'educazione sociale rappresentano, secondo DEKRA, i pilastri su cui costruire una cultura stradale più sicura, che richiede il coinvolgimento attivo di famiglie, scuole, enti locali e settore automotive.

In quest'ottica, è fondamentale anche supportare i giovani nel processo di maturazione alla guida, attraverso la consapevolezza dei rischi e la promozione di best practices. Questo contribuirà a formare utenti della strada più attenti e responsabili, riducendo gli incidenti e migliorando la sicurezza per tutti.

Con l'iniziativa di ASPI e il supporto di DEKRA, si apre una nuova via per l'educazione alla sicurezza stradale, dove la conoscenza si trasforma in azione e i giovani diventano la chiave per un futuro più sicuro sulle strade italiane e oltre.