Toyota Aygo X JBL: il suono premium di JBL incontra il design audace del crossover Compatto

Toyota ha deciso di rendere ancora più esclusiva la sua apprezzata Aygo X, lanciando una nuova edizione speciale in collaborazione con JBL®, il noto marchio di sistemi audio.

ùLa Aygo X JBL® rappresenta un’evoluzione del crossover compatto, con un focus sulla qualità del suono e sul design audace, perfetto per chi cerca stile e tecnologia in un’auto urbana.

Un Suono Premium Su Misura per Aygo X

Dal suo debutto sulle strade europee nel 2022, la Toyota Aygo X ha conquistato un pubblico giovane e dinamico. La versione Aygo X JBL® eleva ulteriormente l’esperienza di guida, grazie a un sistema audio premium progettato da JBL® specificamente per l’abitacolo compatto della vettura. Il sistema, composto da due altoparlanti full-range nelle portiere anteriori, tweeter da 25 mm e un potente subwoofer da 200 mm, crea un suono immersivo e nitido, perfetto per chi ama ascoltare musica con qualità da concerto. Un amplificatore da 300 W regola con precisione le frequenze, offrendo un'esperienza sonora che combina potenza e raffinatezza.

Questo innovativo sistema è il frutto di centinaia di ore di lavoro, con l’obiettivo di creare un suono chiaro e potente, mantenendo al contempo un design leggero per contribuire all’efficienza del veicolo. Gli ingegneri JBL® hanno sfruttato la tecnologia dei modelli virtuali per ottimizzare la posizione degli altoparlanti e massimizzare la qualità sonora, senza compromettere il comfort e la praticità del crossover.

Tecnologia a Portata di Mano

L’esperienza audio premium della Aygo X JBL® è integrata perfettamente con la connettività avanzata di Toyota Smart Connect®. Grazie alla compatibilità con Android Auto® e Apple CarPlay®, gli utenti possono connettere facilmente i propri smartphone, sia in modalità wireless che cablata, e godere di un'interfaccia intuitiva attraverso un ampio display touchscreen da 10,5 pollici ad alta definizione. Questa tecnologia consente un controllo semplice e immediato delle funzioni audio, di navigazione e delle app preferite, migliorando ulteriormente l’esperienza di guida.

Un Design che Cattura lo Sguardo

Oltre alle innovazioni tecnologiche, la Toyota Aygo X JBL® si distingue per un design unico e accattivante. La nuova colorazione Jasmine Silver, abbinata alla verniciatura bitone, crea un contrasto visivo di grande impatto, arricchito da dettagli neri che esaltano il look sportivo della vettura. Cerchi in lega da 18 pollici in nero Dark Jasmine e distintivi loghi JBL® completano l’estetica di questa edizione speciale, offrendo un’immagine contemporanea e sofisticata.

Gli interni non sono da meno: i sedili premium, con finiture coordinate con i colori esterni, aggiungono un tocco di classe e comfort, mentre i loghi JBL® nei dettagli dell’abitacolo enfatizzano l’identità esclusiva di questa versione.

Un Lancio Celebrato con una Playlist Innovativa

Per celebrare il debutto della Aygo X JBL®, Toyota ha creato una playlist unica intitolata "The Sound of Noise". Questa selezione di tre brani speciali, disponibili sulle principali piattaforme di streaming, rappresenta un viaggio sonoro che enfatizza il carattere contemporaneo del veicolo. I brani, che combinano suoni urbani e melodie rilassanti, permettono agli utenti di immergersi in un'esperienza sonora unica, trasmessa direttamente al sistema JBL® del veicolo tramite connettività smartphone.

Disponibilità e Prezzi

La Toyota Aygo X JBL® sarà disponibile in Italia a partire dal 1° novembre 2024, ordinabile presso tutte le concessionarie Toyota. Con il suo mix perfetto di tecnologia avanzata, design accattivante e un’esperienza sonora premium, la Aygo X JBL® si rivolge a un pubblico giovane e dinamico, pronto a esplorare la città con stile e comfort.

Questa nuova edizione speciale rappresenta un’ulteriore dimostrazione della capacità di Toyota di innovare, mantenendo sempre al centro l’esperienza del cliente. Con la Aygo X JBL®, il brand offre una soluzione perfetta per chi cerca un crossover compatto che unisca tecnologia, design e prestazioni audio di alto livello.