Toyota Gazoo Racing svela la GR Yaris Ispirate ai Campioni del Mondo Rally

"Toyota svela due esclusive versioni ad alte prestazioni della GR Yaris, sviluppate con il contributo diretto dei campioni TGR-WRT Ogier e Rovanperä.

Debuttano al Rallye-Monte Carlo, prima gara del WRC 2024. I modelli, ispirati alle versioni concept del Tokyo Auto Salon 2023 e supervisionati dai piloti campioni, presentano impostazioni personalizzate, nuove caratteristiche stilistiche e il motore turbo da 280 CV. Un tributo di Akio Toyoda agli appassionati e ai protagonisti del rally."

La GR Yaris Ogier Edition presenta due nuove modalità di controllo AWD: Morizo e Seb, sviluppate rispettivamente da Akio Toyoda e Sébastien Ogier. La modalità Morizo offre tempi di risposta bilanciati, mentre la modalità Seb sfrutta differenziali a slittamento limitato e trazione integrale per un controllo preciso a velocità elevate. Esternamente, la vettura vanta una verniciatura Matt Stealth Grey, bandiera francese sulla griglia, cerchi BBS 18x8J, spoiler in fibra di carbonio, pinze freno blu e adesivi WRC. Internamente, dettagli come badge WRC, cuciture tricolori e strumentazione digitale rivista conferiscono un tocco distintivo.

La GR Yaris Rovanperä Edition presenta l'esclusiva modalità "Donut" per il campione WRC Rovanperä, abile nel drifting. La modalità Kalle offre una gestione lineare grazie a differenziali specifici. La verniciatura tricolore, ideata dal designer del casco di Rovanperä, e gli adesivi WRC rendono la vettura distintiva. Internamente, le finiture si abbinano ai colori nazionali, con un badge commemorativo della vittoria nel WRC. Le edizioni Ogier e Rovanperä saranno prodotte in un numero strettamente limitato.