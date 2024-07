Toyota lancia il nuovo PROACE Electric e PROACE CITY Electric

Toyota Motor Italia ha recentemente i nuovi modelli PROACE Electric e PROACE CITY Electric, in occasione della prima prova dinamica di questi veicoli.

La presentazione ha anche permesso di mettere in luce la gamma completa di Toyota Professional, rinnovata e ampliata per rispondere alle esigenze del mercato dei veicoli commerciali leggeri. Rodrigo Garcia, LCV General Manager di Toyota Motor Italia, ha evidenziato l'importanza della nuova strategia, mirata a integrare i valori e il DNA di Toyota nel settore dei veicoli commerciali.

Toyota Professional oggi offre una scelta senza precedenti, con una gamma di veicoli commerciali completamente rinnovata. Il design audace e robusto, insieme a una capacità di carico da leader del settore, rende questi veicoli ideali per ogni tipo di utilizzo professionale. Al centro della gamma ci sono i modelli PROACE e PROACE CITY, recentemente aggiornati, e il nuovo PROACE MAX, che completa l'offerta. Inoltre, la gamma si arricchisce con l'HILUX Hybrid 48V, che introduce per la prima volta un powertrain elettrificato nel celebre pick-up di Toyota.

Il nuovo PROACE, pensato per l'uso quotidiano, si distingue per un design rinnovato che enfatizza l'identità Toyota. Il frontale, completamente ridisegnato, presenta linee più pulite e un look robusto. L'abitacolo è stato migliorato con una nuova plancia ergonomica, arricchita da un computer di bordo digitale a colori con schermo da 10” e un display ad alta definizione da 10” sopra la consolle centrale. Il sistema di infotainment, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, permette una connettività wireless avanzata.

Sul fronte della sicurezza, il nuovo PROACE offre le più recenti tecnologie di assistenza alla guida, tra cui l'avviso di affaticamento del conducente, la lettura estesa dei cartelli stradali, il mantenimento della corsia, la frenata automatica di emergenza e il Cruise Control con limitatore di velocità. L'Adaptive Cruise Control con funzione Stop and Go è disponibile come nuova opzione.

Il PROACE Electric è proposto con batterie da 50 kWh e 75 kWh, offrendo un'autonomia fino a 350 km. Un'ulteriore novità è l'introduzione del motore 2.0D 177CV nella versione Comfort.

Anche il PROACE CITY rinnova il proprio design con nuovi gruppi ottici full LED e un frontale distintivo. Gli interni sono stati aggiornati con un nuovo volante e dotazioni di bordo avanzate, tra cui un display digitale da 10” e un sistema di infotainment con connettività wireless. La nuova batteria BEV di ultima generazione offre un'autonomia di 330 km, migliorando di 50 km rispetto alla versione precedente. I prezzi di listino per il PROACE Electric partono da € 40.600 (IVA e MSS escluse) e da € 32.300 (IVA e MSS escluse) per il PROACE CITY Electric.

La nuova gamma Toyota Professional rappresenta un impegno rinnovato verso i veicoli commerciali. Toyota punta a crescere nei volumi di vendita, con l'obiettivo di raggiungere le 10.000 unità entro il 2025. Questo traguardo sarà raggiunto non solo grazie a una gamma completa di veicoli, ma anche attraverso un'esperienza cliente senza compromessi.

Toyota Financial Services, Kinto e Toyota Insurance Services offriranno formule di possesso e assicurazioni competitive, mentre la garanzia Toyota Relax Plus e l'assistenza stradale garantiranno la massima tranquillità. I nuovi Toyota Professional Centre forniranno assistenza dedicata e personale formato per garantire un'esperienza cliente ottimale.

La presentazione dei nuovi PROACE Electric e PROACE CITY Electric segna un passo importante per Toyota nel mercato dei veicoli commerciali leggeri. Con una gamma completa e rinnovata, e un impegno senza compromessi verso l'esperienza cliente, Toyota è pronta a consolidare la sua posizione nel settore, rispondendo alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.