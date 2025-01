Toyota Urban Cruiser: il nuovo SUV elettrico compatto pronto a conquistare il mercato europeo

Toyota continua la sua espansione nella mobilità elettrica con il lancio dell’Urban Cruiser,

un SUV compatto che combina design distintivo, tecnologia avanzata e prestazioni adatte sia alla città che a percorsi più impegnativi. Questo modello, parte della strategia elettrica "Beyond Zero" di Toyota, rappresenta un ulteriore passo verso l’obiettivo di una mobilità sostenibile.

Design innovativo e funzionale



Il nuovo Urban Cruiser adotta lo stile "Urban Tech", un mix di robustezza e modernità. Il frontale presenta l’iconico aspetto "hammer head" con fari sottili, mentre la barra luminosa posteriore avvolgente e i montanti robusti donano un senso di forza e stabilità. Con dimensioni leggermente superiori rispetto alla Yaris Cross e un raggio di sterzata ridotto a soli 5,2 metri, è ideale per affrontare le strade urbane.

Abitacolo spazioso e versatile



All’interno, il passo di 2.700 mm offre uno spazio generoso. I sedili posteriori scorrevoli e reclinabili garantiscono una flessibilità ottimale, con spazio per le gambe paragonabile a quello di modelli di segmento superiore. Il cruscotto orizzontale ribassato e la posizione di guida rialzata assicurano una visibilità eccellente, mentre il sistema di illuminazione interna con 12 colori personalizzabili aggiunge un tocco premium all’esperienza di guida.

Piattaforma elettrica all’avanguardia



Costruito su una piattaforma dedicata ai veicoli elettrici a batteria, l’Urban Cruiser offre due opzioni di batteria al litio-ferro fosfato: una da 49 kWh (106 kW/144 CV DIN) per la versione a trazione anteriore e una da 61 kWh, disponibile sia con trazione anteriore che integrale, con potenze fino a 184 CV DIN. Il modello AWD include funzioni come il Downhill Assist Control e modalità di guida specifiche per condizioni difficili come Trail e Snow.

Tecnologia e sicurezza al top



L’Urban Cruiser non delude sul fronte della sicurezza, offrendo sistemi avanzati come il pre-collisione, il cruise control adattivo e il mantenimento della corsia. L’esperienza digitale è completata da un quadro strumenti da 10,25 pollici e un display multimediale da 10,1 pollici, con piena compatibilità per Apple CarPlay e Android Auto. Tra gli optional premium figurano una telecamera a 360°, un impianto audio JBL e sedili regolabili elettricamente.