Trasporto e Logistica? Si riparte dal Vega Day 2021

E’ una tradizione ormai; uno degli appuntamenti annuali più importanti nel settore dei trasporti e della logistica. Organizzato da “Il Mondo dei Trasporti” - il mensile fondato e diretto dal funambolico quanto intraprendente Paolo Altieri – da dieci anni si svolge nel prestigioso ristorante Saint Georges Premier, all’interno del parco di Monza.

Il Vega Day 2021 si è ancora una volta dimostrato all’altezza delle aspettative, qualificandosi come evento annuale di riferimento per tutto il settore dei trasporti e della logistica. L’appuntamento monzese ha ospitato i protagonisti del settore, dai manager delle aziende costruttrici e produttrici ai trasportatori e agli operatori logistici fino ai rappresentanti della stampa specializzata.

Una tradizione lunga 13 anni quella del Vega Day, iniziata nel 2009 con il lancio della prima edizione dell’annuario Trucks &Vans. Annuario che a partire da quest’anno viene sostituito con il volume “Mdt Players. Eccellenza del Trasporto e della Logistica”.

“Con questa nuova iniziativa editoriale – ha dichiarato Paolo Alteri - vogliamo dare spazio non più ai mezzi e ai prodotti, bensì alle aziende e alle persone”.

Il volume contiene il profilo storico-attuale di oltre 200 aziende protagoniste di questo mondo, dai costruttori di truck, van, trailer e bus, agli allestitori, ai produttori di componentistica, alle società di servizi e di noleggio di truck e van, per finire ai dealer e soprattutto alle aziende di trasporto e di logistica.

Main sponsor dell’edizione 2021, Fiat Professional del nuovo Gruppo Stellantis che ha scelto proprio il Vega Day per fare il punto sull’attuale ruolo di Fiat Professional nel segmento di mercato dei veicoli commerciali in Italia e in Europa ma anche per celebrare i 40 anni del best seller Ducato.

Molto interessante il convegno “Intermodalità e ultimo miglio” dove importanti operatori sono intervenuti a 360° sui temi trasporto e logistica. Il Vega Day sì è poi concluso con la consegna dei tradizionali e prestigiosi riconoscimenti di Vega Editrice e de ”Il Mondo dei Trasporti” per il 2021: Ralla d’oro (Fiat Professional Ducato), Personaggio dell’anno (Domenico De Rosa, Gruppo Smet) e Mdt Award (Rossi Veicoli, Golo, Convoy Sped e Camellini).