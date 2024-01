VALORAUTO, la soluzione per il riciclo di autoveicoli

VALORAUTO offre il suo servizio di riciclo dei veicoli giunti a fine vita anche agli utenti privati.

Questo servizio gratuito e sostenibile gestisce veicoli leggeri inferiori a 3,5 tonnellate, inclusi quelli a combustione ed elettrici, senza distinzione di marca. La copertura comprende vetture e veicoli commerciali leggeri, anche quelli senza patente.

VALORAUTO gestisce una vasta rete di centri per il ritiro dei veicoli, offrendo un pacchetto completo di raccolta e demolizione. Inoltre, potenzia l'offerta SUSTAINera Reuse di ricambi usati originali e promuove il recupero di materiali di riciclo.

L'estensione del servizio ai privati è una scelta significativa, contribuendo a ridurre l'impatto ambientale dei veicoli a fine vita e aderendo alle responsabilità estese del costruttore. Questo impegno è coerente con la normativa in vigore in Francia, e Stellantis ha scelto VALORAUTO come partner per il proprio Sistema di gestione dei veicoli a fine vita. Oltre alla Francia, il servizio sarà offerto anche in Belgio e Lussemburgo, evidenziando un approccio proattivo all'adempimento delle normative ambientali.

SUSTAINera VALORAUTO SAS è una joint venture tra Stellantis e Galloo, leader rispettivamente nel settore automobilistico sostenibile e nel riciclo di metalli. Il suo obiettivo è gestire la raccolta e il riciclo dei veicoli a fine vita, offrendo il servizio commerciale VALORAUTO. La soluzione mira a riciclare oltre il 95% dei materiali, contribuendo all'economia circolare e rispettando le normative.

Gli utenti privati possono registrarsi su www.valorauto.com, ricevere un'offerta competitiva per il ritiro del veicolo e scegliere tra 300 centri di raccolta o il ritiro gratuito presso il proprio domicilio. La rete si espanderà a 800 centri entro il 2024. VALORAUTO gestisce la documentazione amministrativa, il pagamento sicuro, la rimozione di materiali inquinanti e il trattamento di fine vita secondo standard rigorosi.

La soluzione di VALORAUTO semplifica il processo per i proprietari di veicoli, combatte il traffico illegale di componenti e supporta l'impegno di Stellantis e Galloo per la tutela dell'ambiente.