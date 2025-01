VESPA 946 Snake: l'eleganza glaciale che celebra l'anno del serpente in Edizione Limitata

Nel cuore dell’inverno, Vespa presenta la 946 Snake, un capolavoro di design e innovazione che celebra l’Anno del Serpente secondo il Calendario Lunare.

Disponibile in soli 888 esemplari numerati, questa edizione limitata rappresenta un concentrato di stile, tradizione e modernità, pensato per chi ama distinguersi con eleganza.

Un design ispirato ai paesaggi ghiacciati

La Vespa 946 Snake cattura lo spirito della stagione invernale attraverso una livrea azzurra iridescente, che richiama la purezza e la forza dei paesaggi innevati. Il richiamo al serpente – simbolo di trasformazione e rinascita – si ritrova in dettagli raffinati come le manopole e la sella, caratterizzate da una texture che ricorda la pelle del rettile. Il tocco finale? Un serpente cromato, che impreziosisce il tappo del serbatoio e il parafango anteriore, rendendo questa Vespa un oggetto di culto.

La Lunar Collection: omaggio alla tradizione orientale

La Vespa 946 Snake entra a far parte della Lunar Collection, una serie di modelli che celebra le creature del Calendario Lunare. Dopo il successo della versione dedicata all’Anno del Drago, il 2025 vede protagonista il Serpente, simbolo di saggezza e audacia. “Questa edizione limitata è un invito a superare i propri limiti, a vivere con coraggio e a viaggiare oltre i confini,” spiegano i designer Piaggio.

Accessori esclusivi: stile e funzionalità

A completare l’offerta c’è una linea di accessori unici, pensati per chi desidera combinare sicurezza e stile. Il casco dedicato alla Vespa 946 Snake è un esempio di cura artigianale: dotato di interni removibili e visiera fumé, si distingue per la finitura azzurra iridescente e il serpente cromato in rilievo. Un accessorio pensato per chi vuole distinguersi anche sulla strada.

Vespa Snake Capsule: moda e mobilità si incontrano

Il mondo Vespa non si ferma allo scooter. La collezione Vespa Snake Capsule, presentata in anteprima lo scorso ottobre, si arricchisce di due capi iconici: il long puffer coat e il bomber jacket.

Il puffer coat, total white e floor-length, è l'ideale per affrontare l'inverno con stile, grazie ai dettagli tono su tono che richiamano il profilo del serpente. Il bomber jacket, invece, si distingue per la sua finitura iridescente, evocando le sfumature ghiacciate della livrea dello scooter.

Un progetto Retail Globale: I Pop-Up Store di Vespa

Per il lancio della Vespa 946 Snake, il brand ha previsto un ambizioso progetto retail su scala globale. Nel primo trimestre del 2025, una serie di pop-up store aprirà in alcune delle location più prestigiose del mondo, offrendo agli appassionati la possibilità di vedere da vicino sia lo scooter che gli accessori della Vespa Snake Capsule.

Il viaggio dei pop-up store partirà da Roma, presso la Rinascente Tritone, per poi proseguire a Parigi, alle Galeries Lafayette Champs-Élysées, dal 7 gennaio al 5 febbraio. Le tappe successive includeranno Milano, Vienna, Pechino, Istanbul, Bangkok, Singapore, Hanoi e Giacarta.

Un progetto che rafforza la presenza di Vespa nel mondo del lifestyle, facendo della 946 Snake non solo un mezzo di trasporto, ma una vera e propria dichiarazione di moda e tendenza.