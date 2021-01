Volker Simon ricarica la sua Opel Corsa-e con l'energia solare

L'ingegnere Volker Simon ha realizzato la sua personale rivoluzione energetica e, da allora, ha alimentato la sua Opel Corsa-e con l'energia generata attraverso il suo tetto. Come da sua stima iniziale.

Un drone ronzante dotato di una telecamera decolla e, una volta raggiunta un'altitudine di dieci metri, cattura ciò su cui Volker Simon ha lavorato intensamente negli ultimi mesi. L'ingegnere non è solo uno dei suoi primi colleghi ad aver ricevuto una Opel Corsa-e come vettura aziendale a condizioni speciali - che ora è parcheggiata di fronte a casa sua - ma ha anche installato pannelli solari sul tetto della sua casa a Nierstein, in modo che potesse fornire alla sua nuova auto elettrica energia auto-generata. "Voglio essere un esempio per i miei figli", dice il padre di due figli, anch’essi entusiasti a proposito della sostenibilità.

Il sistema alimenta la casa e l'auto

Scegliendo di guidare una Opel Corsa-e, Simon non è solo un esempio, ma è parte di una tendenza. Le ultime cifre mostrano che le auto elettriche stanno diventando sempre più popolari. Infatti, a settembre 2020, le auto elettriche rappresentavano l'8% della quota di mercato dei veicoli nuovi in Germania. Un cliente privato di vetture elettriche su tre ha scelto la Opel Corsa, la vettura compatta più venduta in Germania.

L'auto elettrica di Opel ha ravvivato la fiamma della transizione verso le energie rinnovabili. Durante i suoi studi, Simon aveva già studiato come le nuove tecnologie potessero portare al risparmio. Ha pensato di installare un sistema di pannelli solari quando si è trasferito nella sua casa unifamiliare a Nierstein 17 anni fa. All'epoca, tuttavia, i benefici non sembravano valere la spesa. Dopo aver firmato il contratto per una Opel Corsa-e ad un evento speciale per dipendenti, è stato il momento di rifare il calcolo.

Ricerca complessa