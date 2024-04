Volkswagen Group: calano del 20% gli utili nel primo trimestre 2024

Il Gruppo Volkswagen ha avviato il 2024 con una sfida significativa, segnando un calo del 20% degli utili operativi nel primo trimestre,

con risultati influenzati da volumi di vendita più bassi e costi operativi crescenti. Nonostante ciò, l'azienda ha confermato le sue previsioni di entrate e margini per l'intero anno.

Gli utili prima degli interessi e delle tasse (EBIT) del gruppo hanno raggiunto i 4,6 miliardi di euro nel periodo gennaio-marzo, risentendo dell'impatto di vendite ridotte e dell'aumento dei costi associati al lancio imminente di oltre 30 nuovi modelli attraverso i suoi marchi, inclusi Porsche, Audi, Bentley, VW, Skoda e Seat/Cupra.

Il CFO di VW, Arno Antlitz, ha commentato: "Come anticipato, il primo trimestre ha avuto un avvio lento, ma una forte domanda e il miglioramento delle prenotazioni negli ultimi mesi sono segnali incoraggianti che dovrebbero riflettersi in una performance migliorata nel secondo trimestre."

Porsche ha registrato un calo del margine operativo al 14,8% a causa di maggiori investimenti nel rinnovo dei modelli e una domanda più bassa di auto premium in Cina. Inoltre, le operazioni del gruppo sono state complicate dai ritardi nelle consegne di Audi e Porsche negli Stati Uniti, causati da problemi doganali.

Le vendite totali di veicoli del gruppo sono scese del 2% a 2,1 milioni di unità nel trimestre, con ricavi ridotti dell'1% a 75,5 miliardi di euro. Tuttavia, VW ha sottolineato un aumento sostanziale degli ordini per veicoli completamente elettrici, che sono più che raddoppiati rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Nonostante le sfide correnti, come riporta Automotive News il Gruppo Volkswagen rimane ottimista riguardo alle sue prospettive per il 2024, prevedendo un aumento delle entrate fino al 5% e un margine di profitto operativo annuale tra il 7% e il 7,5%. L'azienda è determinata a mantenere la sua posizione nel competitivo mercato cinese, confidando in pesanti investimenti per rafforzare le vendite in risposta a una intensa guerra dei prezzi nel settore dei veicoli elettrici.

Volkswagen si impegna a navigare le sfide di un mercato in evoluzione, puntando su nuovi lanci e innovazioni per assicurare la crescita futura e il mantenimento delle proprie previsioni economiche per il 2024.