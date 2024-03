Volkswagen ID. Buzz GTX: L'elettrico rivoluzionario

Volkswagen Veicoli Commerciali fa un altro significativo passo avanti nel mondo dell'elettrico con il lancio dell'ID. Buzz GTX, che porta potenza, stile e tecnologia a un nuovo livello.

Equipaggiato con due motori elettrici, uno sull'asse anteriore e uno sull'asse posteriore, l'ID. Buzz GTX vanta una trazione integrale 4MOTION, offrendo una potenza di 250 kW (340 CV). Disponibile in due versioni, a passo corto con batteria da 79 kWh e a passo lungo con batteria da 86 kWh, promette un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 6,5 secondi.

Design e dinamismo esterno

Il design esterno dell'ID. Buzz GTX si distingue per il suo frontale unico, caratterizzato da un paraurti nel design GTX con una griglia di ventilazione nera a nido d’ape e nuovi elementi aerodinamici laterali. La carrozzeria sfoggia elementi neri lucidi, compresi i gusci degli specchietti esterni e i cerchi in lega da 19 pollici del tipo Venlo, con opzioni fino a 21 pollici per chi cerca ancora più stile e prestazione.

Interni sportivi e confortevoli

All'interno, l'ID. Buzz GTX accentua il carattere sportivo con un padiglione nero e sedili comfort a regolazione elettrica, impreziositi da rivestimenti in microfibra ArtVelours Eco nera. L'ambiente interno è ulteriormente valorizzato da cuciture a contrasto rosse e dettagli raffinati, sottolineando l'eleganza sportiva di questo veicolo.

Avanzata autonomia elettrica

Le batterie di nuova generazione garantiscono un'autonomia eccellente, permettendo viaggi lunghi senza preoccupazioni. Con capacità che variano a seconda della versione, l'ID. Buzz GTX è progettato per adattarsi sia alle esigenze urbane che ai lunghi tragitti, dimostrandosi una soluzione eccezionale per la mobilità sostenibile.

Tecnologia e connettività

Oltre alle prestazioni e al design, l'ID. Buzz GTX si distingue per l'introduzione di un importante aggiornamento hardware e software. L'infotainment di ultima generazione, il nuovo assistente vocale IDA con integrazione ChatGPT e l'app Wellness per la regolazione delle funzioni veicolo, insieme al sistema di assistenza Park Assist Plus e Exit Assist, elevano l'esperienza di guida a livelli mai visti prima in un veicolo elettrico.

L'ID. Buzz GTX di Volkswagen rappresenta un punto di svolta nella mobilità elettrica, offrendo una combinazione vincente di design, comfort, tecnologia avanzata e prestazioni eccezionali. Preparati a scoprire una nuova dimensione della guida elettrica con l'ID. Buzz GTX.