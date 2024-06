Volkswagen lancia le nuove ID.7 GTX e Pro S, con un autonomia di 707 km

Volkswagen amplia la sua offerta di versioni ID.7 con le nuove ID.7 GTX e Pro S, arricchendo la gamma con modelli ad alte prestazioni e autonomie estese.

Le nuove versioni, disponibili in varianti fastback e station wagon, promettono di rivoluzionare il mercato delle auto elettriche grazie a una combinazione di potenza, efficienza e tecnologia all'avanguardia.

ID.7 GTX: La Sportiva Elettrica di Volkswagen

La nuova ID.7 GTX, disponibile anche nella versione station wagon Tourer GTX, rappresenta l'apice delle prestazioni elettriche di Volkswagen. Con una potenza di 250 kW (340 CV) e trazione integrale bimotore elettrica, la ID.7 GTX accelera da 0 a 100 km/h in soli 5,4 secondi, offrendo un'esperienza di guida sportiva e dinamica. L'autonomia WLTP della fastback è di 588 km, mentre la Tourer raggiunge i 577 km.

La batteria da 86 kWh consente una ricarica rapida fino a 200 kW, permettendo di passare dal 10 all'80% di carica in soli 26 minuti. Esteticamente, la ID.7 GTX si distingue per il design specifico GTX, con cerchi in lega Skagen da 20 pollici, fari anteriori IQ.LIGHT LED Matrix e dettagli interni come sedili riscaldabili con impunture rosse e volante multifunzione con inserti rossi.

ID.7 GTX Tourer: La Station Wagon Più Potente

La ID.7 GTX Tourer, identica alla versione fastback in termini di dotazioni tecnologiche, si differenzia per la capacità di carico. Con una capacità del bagagliaio di 605 litri (532 litri per la fastback), offre spazio sufficiente per famiglie e viaggi lunghi, senza sacrificare le prestazioni. L'autonomia WLTP della Tourer è di 577 km, con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi.

GTX Plus: Dotazioni di Serie per il Mercato Italiano

Per il mercato italiano, Volkswagen propone l'allestimento GTX Plus, che include dotazioni di serie avanzate come:

Interior Pack Plus con sedili comfort Premium ErgoActive, impianto audio Harman Kardon da 700 W e tasche laterali nel bagagliaio.

Vernice metallizzata.

Assistance Pack IQ.DRIVE con Area View, Park Assist e Travel Assist.

Comfort Pack con climatizzatore Climatronic a 3 zone, volante riscaldabile e navigatore Discover Pro Max da 15”.

Exterior Pack Plus con regolazione adattiva dell'assetto DCC Pro e portellone bagagliaio Easy Open/Close.

Questo allestimento, con un sovrapprezzo di 2.300 euro, offre un vantaggio economico significativo rispetto al costo delle singole dotazioni.

ID.7 Pro S: Autonomia Estesa per Viaggi Lungo Raggio

Le nuove ID.7 Pro S e ID.7 Tourer Pro S, dotate di una batteria da 86 kWh, offrono autonomie WLTP di 707 km per la fastback e 688 km per la station wagon. Queste versioni sono pensate per chi necessita di coprire lunghe distanze con una sola carica, mantenendo un livello di comfort e dotazioni elevate.

Pro S Edition Plus: Dotazioni di Serie per il Massimo Comfort

Anche l'allestimento Pro S viene affiancato dalla versione Pro S Edition Plus, che include dotazioni di serie come:

Comfort Pack con climatizzatore Climatronic a 3 zone e navigatore Discover Pro Max da 15”.

Vernice metallizzata.

Interior Pack con sedili anteriori comfort Premium ErgoActive e plancia comfort.

Exterior Pack con fari IQ.LIGHT LED Matrix e portellone bagagliaio Easy Open/Close.

Assistance Pack IQ.DRIVE con Area View e Park Assist.

Con un sovrapprezzo di 1.950 euro, questa versione offre un risparmio significativo rispetto al costo delle singole dotazioni.

Tecnologia Avanzata e Connettività

Le nuove ID.7 sono equipaggiate con le ultime tecnologie di connettività e assistenza alla guida. L'integrazione wireless di Apple CarPlay e Android Auto, l'head-up display a realtà aumentata e l'assistente vocale IDA con ChatGPT integrato garantiscono un'esperienza di guida moderna e interattiva. Inoltre, il sistema di chiusura e avviamento senza chiave Keyless Entry & Go e il sistema di allarme antifurto aggiungono un ulteriore livello di praticità e sicurezza.

Volkswagen continua a spingere i confini della mobilità elettrica con le nuove ID.7 GTX e Pro S, offrendo modelli che combinano potenza, autonomia e dotazioni all'avanguardia. Con queste nuove versioni, la casa automobilistica tedesca si conferma leader nel mercato delle auto elettriche, offrendo soluzioni per tutte le esigenze di guida e dimostrando un impegno costante verso l'innovazione e la sostenibilità. Con un'attenzione particolare al mercato italiano, Volkswagen offre allestimenti che esaltano il valore e la qualità dei suoi veicoli, rendendo la transizione verso la mobilità elettrica sempre più attraente e accessibile.