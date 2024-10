Volkswagen Tayron: il nuovo SUV tra Touareg e Tiguan, versatile ed efficiente

Volkswagen ha presentato il nuovo Tayron, un SUV versatile che si colloca tra il prestigioso Touareg e il popolare Tiguan.

Concepito per offrire un mix di comfort, tecnologia e prestazioni, il Tayron rappresenta una proposta innovativa nel segmento dei SUV, caratterizzato da motorizzazioni avanzate, design sofisticato e soluzioni tecnologiche d'avanguardia. Le prevendite inizieranno nell'autunno 2024, e il modello sarà disponibile in versioni a cinque o sette posti, sviluppato sulla piattaforma modulare MQB evo.

Tecnologia e comfort al top

Il nuovo Tayron eredita tecnologie premium da modelli di fascia alta come il Touareg, tra cui i fari HD Matrix IQ.LIGHT, che migliorano la visibilità con funzioni di illuminazione interattiva, e i sedili con massaggio a 10 camere, che offrono un comfort senza pari. L'interno si distingue per finiture di alta qualità, con applicazioni in vero legno e un'abitabilità che richiama il segmento superiore. Con un’aerodinamica ottimizzata (Cx = 0,28), il Tayron garantisce un’efficienza energetica superiore, mentre il bagagliaio offre una capacità fino a 885 litri.

Tra le novità tecnologiche spicca il DCC Pro, la regolazione adattiva dell’assetto con ammortizzatori a doppia valvola, che assicura una dinamica di guida personalizzabile. Il Tayron è anche dotato del nuovo assistente vocale IDA, integrato con ChatGPT, che arricchisce l’esperienza di guida con comandi vocali avanzati.

Motorizzazioni efficienti e sostenibili

Volkswagen offre il Tayron con una gamma completa di motorizzazioni che includono due versioni ibride plug-in eHybrid, un motore mild hybrid eTSI, e due motorizzazioni diesel TDI. Le versioni eHybrid sono particolarmente innovative, con un'autonomia elettrica prevista di oltre 100 km e una potenza che varia da 204 CV a 272 CV. La batteria da 19,7 kWh può essere ricaricata fino a 50 kW nelle colonnine rapide, rendendo il Tayron una soluzione ideale sia per l’uso quotidiano che per i lunghi viaggi, con un'autonomia complessiva di circa 850 km.

Il motore mild hybrid eTSI da 150 CV sfrutta un sistema a 48V che recupera l'energia cinetica durante la frenata, riducendo i consumi e migliorando le prestazioni con un boost elettrico. I motori turbo diesel TDI da 150 CV e 193 CV, insieme ai turbo benzina non ancora disponibili per il mercato italiano, completano l’offerta con prestazioni elevate e consumi ridotti. Il Tayron, inoltre, supporta la trazione integrale 4MOTION per le versioni più potenti, con una capacità di traino fino a 2,5 tonnellate.

Design e versatilità ai massimi livelli

Il design del Tayron combina linee eleganti e dettagli sportivi, con tre allestimenti: Life, Elegance, e R-Line. La versione base Life offre già un equipaggiamento ricco, che include climatizzatore automatico a tre zone, fari LED, e un sistema di infotainment compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Le versioni Elegance e R-Line aggiungono ulteriori tocchi di lusso, come i sedili in ArtVelours Eco, cerchi in lega da 19 pollici, e illuminazione ambientale personalizzabile a 30 colori.

Tra i pacchetti opzionali disponibili spicca il Black Style Pack per la versione R-Line, che aggiunge dettagli in nero lucido alla carrozzeria e cerchi dedicati, oltre a interni con finiture cromate scure. Il Family Pack, invece, offre pratiche soluzioni per chi cerca maggiore sicurezza e comfort, come il bloccaporte elettrico per le porte posteriori e un'interfaccia da 230V nel bagagliaio.

Una nuova definizione di SUV

Con il Tayron, Volkswagen ridefinisce il concetto di SUV versatile, combinando eleganza, prestazioni e tecnologie innovative in un'unica soluzione. La capacità di adattarsi alle esigenze quotidiane, grazie a versioni a cinque o sette posti, e la possibilità di scegliere tra motorizzazioni ibride, mild hybrid e diesel, rendono il Tayron una proposta completa per il mercato europeo. A ciò si aggiunge un pacchetto tecnologico che include sistemi di assistenza alla guida avanzati come il Travel Assist e il Park Assist Pro con funzione di parcheggio remoto, garantendo sicurezza e comfort in ogni situazione.