Xiaomi: tutte le novità dei suoi veicoli elettrici e debutta la SU7

Xiaomi ha svelato ufficialmente le cinque tecnologie principali di Xiaomi EV (motore elettrico, batteria, pressofusione Xiaomi, guida autonoma Xiaomi Pilot e cabina intelligente), con le quali punta a ridefinire la tecnologia dell'industria automobilistica.

Lei Jun, fondatore, presidente e CEO di Xiaomi Group ha affermato "Xiaomi ha deciso di investire dieci volte tanto, partendo dallo sviluppo delle tecnologie core fondamentali, impegnandosi a costruire un veicolo eccezionale. Attraverso 15-20 anni di sforzi, Xiaomi punta a diventare una delle prime cinque case automobilistiche mondiali". Xiaomi EV è impegnata in un approccio dal basso verso l’alto, partendo dallo sviluppo di tecnologie di base e da una ricerca indipendente approfondita nei settori tecnologici chiave. Con l'impegno di "decuplicare gli investimenti, costruendo coscienziosamente una grande macchina", Xiaomi EV ha investito oltre 10 miliardi di CNY nella fase iniziale di ricerca e sviluppo. Il team di ricerca e sviluppo comprende oltre 3.400 ingegneri e oltre un migliaio di esperti tecnici in settori critici sia in Cina che all'estero.

Xiaomi ha presentato i suoi motori elettrici sviluppati e prodotti in modo indipendente, HyperEngine V6/V6 e HyperEngine V8. I tre motori elettrici, che impiegano tecnologie innovative come la tecnologia di raffreddamento completo bidirezionale dell'olio, il design del circuito dell'olio a forma di S e il design sfalsato delle laminazioni in acciaio al silicio, competono con le prestazioni dei tradizionali propulsori V8 e V6 di grandi dimensioni dell'era dei motori a combustione interna, spingendo i confini delle prestazioni del settore a nuovi livelli. In particolare, l'HyperEngine V8, con una velocità massima di 27.200 giri al minuto, una potenza di 425 kW e una coppia di picco di 635 Nm, stabilisce un record globale per i motori elettrici. Per consentire lo standard di settore superiore a 27.200 giri/min.

Per la progettazione del raffreddamento, HyperEngine V8 adotta una tecnologia di raffreddamento completo dell'olio bidirezionale e un design del circuito dell'olio a forma di S. HyperEngine V8s è in fase di sviluppo e sarà prodotto in serie e implementato nei veicoli elettrici Xiaomi nel Tra questi, il supermotore HyperEngine V6 ha una potenza massima di 299 CV e una coppia massima di 400 N·m, mentre il super motore HyperEngine V6 raggiunge una potenza massima di 374 CV e una coppia massima di 500 N·m. Xiaomi ha anche sviluppato autonomamente la tecnologia della batteria integrata CTB attraverso l'innovativa tecnologia a celle invertite, uno strato intermedio elastico multifunzionale e un sistema di cablaggio minimalista; presenta un'efficienza di integrazione della batteria del 77,8%, la più alta delle batterie CTB al mondo, un miglioramento delle prestazioni complessive del 24,4% e una riduzione dell'altezza di 17 mm, con una capacità massima della batteria fino a 150 kWh e un'autonomia teorica di ricarica CLTC superiore a 1200 km. Per garantire prestazioni stabili durante i viaggi a lungo raggio, Xiaomi utilizza standard di progettazione di sicurezza leader del settore.

Ogni batteria Xiaomi vanta un'affidabilità leader del settore e viene sottoposta ai più severi test di sicurezza della batteria, tra cui oltre 1050 verifiche di sicurezza e 96 volte lo standard internazionale di durata dei test di durabilità. Presentato anche il cluster Xiaomi Die-Casting T9100 auto-sviluppato e il materiale proprietario in lega di pressofusione, Xiaomi Titans Metal, rendendolo l'unico produttore di automobili domestico che effettua contemporaneamente ricerche autonome sia sulla pressofusione di grandi dimensioni che sui materiali. Nel campo della tecnologia software intelligente, Xiaomi ha dimostrato il suo vantaggio unico come leader tecnologico globale, guidando l’integrazione dei settori automobilistico e dell’elettronica di consumo con ecosistemi intelligenti. In termini di guida autonoma, Xiaomi ha aperto la strada a tre tecnologie chiave: la tecnologia Adaptive BEV, il modello fondamentale di mappatura stradale e la tecnologia di rete di occupazione Super-Res.Questa tecnologia garantisce una visibilità più ampia negli scenari urbani, una visione estesa negli scenari ad alta velocità e una maggiore precisione negli scenari di parcheggio. Il modello fondamentale del road-mapping rivoluziona i metodi tradizionali di percezione delle condizioni stradali.

Questo modello non solo li riconosce in tempo reale e passa in modo intelligente a una traiettoria di guida più ragionevole, ma può anche navigare senza problemi in intersezioni complesse senza fare affidamento su mappe ad alta definizione grazie all’apprendimento da scenari di intersezioni complessi e abitudini di conducenti esperti. In termini di riconoscimento degli ostacoli, la tecnologia Super-Res Occupancy Network di Xiaomi raggiunge categorie illimitate di riconoscimento per ostacoli irregolari. Rispetto alle reti tradizionali che interpretano gli ostacoli come blocchi, l'innovativo algoritmo vettoriale di Xiaomi simula tutti gli oggetti visibili come superfici curve continue. Ciò migliora la precisione del riconoscimento fino a 0,1 m. Inoltre, la funzione di riduzione del rumore con un clic sviluppata da Xiaomi elimina l'impatto di pioggia e neve sul riconoscimento, riducendo significativamente la probabilità di errori di identificazione. Oltre al modello fondamentale di road-mapping, Xiaomi ha anche sviluppato in modo indipendente il primo "modello AI di rilevamento e processo decisionale end-to-end" pronto per la produzione per il parcheggio automatizzato. Questo modello consente l'osservazione in tempo reale e la regolazione dinamica durante il parcheggio in scenari difficili, come i parcheggi che includono ascensori.

Xiaomi EV Smart Cabin adotta un'architettura di interazione "incentrata sull'uomo" e presenta una console centrale 3K da 16,1 pollici, un display head-up HUD da 56 pollici, un cruscotto rotante da 7,1 pollici e due supporti di estensione dello schienale che consentono il montaggio di due dispositivi tablet. È dotato del chip per auto Snapdragon 8295 con potenza di calcolo AI fino a 30 TOPS, che consente un'esperienza interattiva definitiva con il collegamento di cinque diversi schermi. L'esperienza interattiva di Xiaomi Smart Cabin è simile a quella dei tablet, consentendo agli utenti di adattarsi rapidamente senza la necessità di una curva di apprendimento. Il sistema funziona in modo eccezionalmente fluido, con l'avvio del sistema operativo del veicolo in soli 1,49 secondi dopo lo sblocco della portiera. Inoltre, offre una connessione cross-device perfetta tra gli smartphone e il veicolo elettrico. Ad esempio, quando il telefono viene portato in cabina, la console visualizza automaticamente un'icona, consentendo un facile accesso all'interfaccia del telefono con un solo tocco.