Ariana Grande si sposa, e su Netflix arriva il documentario: #ExcuseMeILoveYou

Ariana Grande annuncia il matrimonio, mentre esce su Netflix il documentario Excuse me I love you

È disponibile dalle 9 di oggi 21 dicembre Excuse me, I love you, il documentario su Ariana Grande che racconta la tappa londinese di Sweetener, l’ultimo tour mondiale con foto inedite del backstage. Sono presenti anche momenti intimi in cui la cantante parla di sé e dei momenti difficili che ha attraversato, anche legati all’attentato di Manchester che la “fortemente traumatizzata”.

Le esibizioni live in Excuse me, I love you appartengono tutte al concerto di Londra, mentre il dietro le quinte è più variegato, raccontando nascita e preparazione dell’intero tour. I live l’hanno aiutata a superare uno dei periodi più bui della sua vita, racconta Ariana Grande: quello seguito all’attentato terroristico avvenuto durante il suo concerto a Manchester e dopo la morte del suo ex ragazzo Mac Miller.

A un certo punto è la stessa Arian Grande a dire al suo corpo di ballo che questo tour le ha “letteralmente salvato la vita”.

Ariana Grande, il matrimonio





L’altra grande notizia che riguarda la cantante è l’annuncio del suo matrimonio, che Ariana Grande ha fatto su Instagram pubblicando le foto di lei col fidanzato Dalton Gomez e l’anello di fidanzamento che lui le ha regalato. La love story era cominciata all’inizio del 2020 e ora fonti vicine alla coppia dicono che i due “non potrebbero essere più felici di così”.