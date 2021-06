Maneskin accusati di plagio per "Zitti e buoni"

La vittoria dei Maneskin all'Eurovision ha fatto davvero arrabbiare il resto d'Europa.

Prima i francesi hanno tirato fuori l'incredibile accusa al frontman Damiano David di aver tirato cocaina durante la diretta televisiva, una cosa totalmente prima di fondamento.

Poi dalla tv bielorussa sono arrivate offese veramente pazzesche, con la band romana rappresentata come se fosse composta da "Pervertiti, degenerati, spazzatura che sa di Aids".

La terza puntata dell'attacco concentrico ai portabandiera del rock italiano arriva dall'Olanda, dove una band dal nome curioso - "The Vendettas" - accusa i Maneskin di aver copiato "Zitti e buoni" dalla loro canzoni "You want it, you've got it".

Il brano, in effetti, un po' assomiglia a quello dei Maneskin, come potete provare a giudicare da soli:

Tuttavia, non è così facile parlare di plagio: servono caratteristiche ben precise e una vaga somiglianza - o persino qualche coincidenza nella sequenza delle note - non basta di certo.

Questo evidentemente The Vendettas lo sanno e quindi non ci sarà alcuna azione legale contro i Maneskin, che "non erano nemmeno nati quando avevamo questa band".

Diciamo che per Joris Lissens, cantante dei Vendettas, è stato un buon modo per tornare a far parlare di un gruppo che non è certo tra i più ricordati della storia.

Intanto i Maneskin proseguono seramente la propria strada: dopo la separazione dalla manager storica, Marta Donà, gli intraprendenti rockettari romani stanno lavorando a nuove canzoni e preparando un nuovo tour, con date anche all'estero. Anche, probabilmente, nei Paesi che hanno così mal digerito il loro trionfo all'Eurovision.