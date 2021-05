La tv bielorussa attacca i Maneskin: "Pervertiti, spazzatura che sa di Aids"

Maneskin nel mirino della tv di stato della Bielorussia. Il frontman Damiano David insultato con gli altri membri del gruppo: "Un bestiario di pervertiti, omosessuali degenerati, spazzatura che sa di Aids”.

Così Grigoriy Azarionok, dell'emittente filogovernativa bielorussa (Lukashenko) CTV, ha presentato i Manekin vincitori dell'Eurovision Song Contest 2021. Accuse che seguono a quelle francesi che il gruppo aveva ricevuto sulla cocaina. "Grazie a Dio non l'hanno trasmesso in Bielorussia - ha continuato il propagandista -. Il mondo moderno della democrazia e del progresso sta avanzando con successo verso la demenza totale, verso le perversioni fuori di testa, verso gli individui in tanga, verso la distruzione di tutto ciò che è umano. Dobbiamo separarci da tale progresso, dalla cortina di ferro, preferiamo la dittatura. Tutto il mondo sprofonderà nell'abisso ma la Bielorussia rimarrà un'isola della libertà". I Maneskin non hanno ancora replicato. L'attacco è stato portato alla ribalta dall’associazione Italia Supolka che ha postato sui social l'intervento.