Morte Battiato, Conte: "Ciao Maestro". Meloni: "L'Italia s'inchina alla vita"

Franco Battiato, le reazioni dei politici alla morte del maestro

Anche la politica piange la scomparsa di Franco Battiato, spentosi oggi 18 maggio all'età di 76 anni appena compiuti. Qui tutte le reazioni dei politici, che hanno commentato via social la morte del maestro, che versava in condizioni di salute precarie già da qualche tempo.

Franceschini: "Battiato lascia un'eredità perenne"

"Ci ha lasciato un Maestro. Uno dei piu' grandi della canzone d'autore italiana. Unico, inimitabile sempre alla ricerca di espressioni artistiche nuove. Lascia una eredita' perenne". Cosi' il ministro della cultura, Dario Franceschini ha commentato la morte di Franco Battiato.

Giuseppe Conte: "Com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire"

"E il mio maestro mi insegno' com'e' difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire. Ciao Maestro". Citando il brano "Prospettiva Nevski" l'ex premier Giuseppe Conte ricorda su Twitter Franco Battiato.

Giorgia Meloni: "L'Italia si inchina alla vita"

"L'Italia si inchina alla vita, all'opera di Franco Battiato. A Dio Maestro". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

Enrico Letta: "Io avrò cura di te"

"'Io avrò cura di te'. Per me la più bella con le parole più semplici e più potenti. Grazie di tutte le emozioni che ci hai dato". Così su Twitter il segretario del Pd, Enrico Letta.

David Sassoli: "Battiato, maestro, poeta, signore della musica"

"Il mio sincero, profondo, dispiacere per la scomparsa di #FrancoBattiato. Maestro. Poeta. Signore della musica e delle parole. Ci mancherà". E' quanto scrive su Twitter il presidente del Parlamento europeo David Sassoli.

Matteo Renzi: "Addio Maestro Battiato"

"Non ci sono parole per ricordare chi, con parole e musica, ha emozionato e commosso intere generazioni. Addio Maestro Battiato". Lo scrive su Twitter Matteo Renzi.

Paolo Gentiloni: "Sul ponte sventola bandiera bianca"

"Sul ponte sventola bandiera bianca Battiato". Con queste parole il commissario Ue per l'economia ed ex premier Paolo Gentiloni ricorda con un tweet Franco Battiato.

Zingaretti: "Ha emozionato come pochi altri"

"Battiato ha emozionato come pochi altri artisti. Buon viaggio, Maestro". Cosi' Nicola Zingaretti, ricorda Franco Battiato. Sul suo profilo facebook, il presidente della Regione Lazio pubblica una foto del cantatutore scomparso oggi.

Salvini: "Una preghiera per il grande maestro"

"Perche' sei un essere speciale ed io, avro' cura di te... Una preghiera, un ricordo e una canzone per il grande Maestro, Franco Battiato". Lo scrive su Twitter il leader della Lega, Matteo Salvini.

Davide Faraone: "Battiato, il più grande di tutti"

"Ci ha lasciati Franco Battiato, semplicemente il piu' grande di tutti. Per lui che ha scritto e cantato parole diventate eterne, nessuna oggi e' adeguata a descrivere il dolore e la tristezza. A Dio Maestro e grazie di tutto". Lo scrive su Facebook Davide Faraone, presidente dei senatori di Italia Viva.

Lucia Azzolina: "Battiato, la sua musica era poesia"

"Franco Battiato ci ha lasciato. È una perdita enorme per il paese e per tutti noi. “La cura”, canzone meravigliosa, resterà per sempre nel mio cuore e nella mia mente. La sua musica non era solo musica. Era poesia". Così su Twitter Lucia Azzolina.

Fassina: "Battiato maestro infinito"

"Addio a Franco Battiato maestro infinito. Con te, continuiamo a cercare il nostro 'centro di gravita' permanente'. Grazie". Cosi' Stefano Fassina in un tweet.

Il gruppo M5s al Senato: "Uno dei più grandi artisti della cultura italiana"

"Oggi è una giornata davvero molto triste, perché ci lascia uno dei più grandi artisti della musica e della cultura italiana. Franco Battiato non è stato solo un cantautore immenso, ma un artista a tutto tondo capace di essere sempre avanti a tutti e di rendere la sperimentazione e la ricerca artistica i valori assoluti della propria produzione. Addio Maestro Franco Battiato, la tua arte resterà immortale e da oggi, ancora di più, ti verremo a cercare". Così le esponenti del MoVimento 5 Stelle in commissione cultura al Senato.

Elena Bonetti: "Battiato ci ha lasciato mondi di bellezza"

"Il maestro Battiato non e' piu' con noi. Ci ha lasciato mondi di bellezza in cui incontrarsi. Sempre". Lo scrive su Twitter la ministra per le Pari Opportunita' e la Famiglia, Elena Bonetti.

Franco Battiato, Toti: "Addio maestro, l'Italia non ti dimenticherà"

"Un cantautore unico e inimitabile, un pezzo della musica italiana, della nostra storia e di tanti ricordi. Addio Maestro, l'Italia non ti dimenticherà". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Liguria e leader di Cambiamo, Giovanni Toti, commentando la morte di Franco Battiato.

Giarrusso: "Battiato faro per intere generazioni"

''Franco Battiato non era solo un artista a tutto tondo, cristallino esempio di genio etneo, ma era un autentico faro per moltissime generazioni". Lo afferma l'europarlamentare del Movimento 5 stelle Dino Giarrusso. "Con la sua musica e con la poesia dei suoi testi -aggiunge- ha illuminato la vita di milioni di persone, ha saputo rendere popolare la musica 'colta' oltre a farci emozionare e riflettere con testi immaginifici ed innovativi. Tutti gli italiani gli devono qualcosa, ed oggi che lui ha trovato il suo centro di gravità permanente, dobbiamo ringraziarlo e rendere omaggio al suo genio e alla sua fantasia luminescente, che ci mancheranno tantissimo''.

Emanuele Fiano: "Franco Battiato ci mancherà"

"Ci manchera' Franco Battiato inimitabile maestro della musica d'autore, sempre spinto oltre il consueto, instancabile ricercatore di culture lontane, ci lascia un'eredita' ricchissima". Lo scrive in un tweet il deputato dem Emanuele Fiano, della presidenza del Gruppo Pd alla Camera.

Fabbio Castaldo: "L'Italia perde uno dei suoi poeti"

"'Ti salvero' da ogni malinconia Perche' sei un essere speciale Ed io avro' cura di te'. Oggi l'Italia perde uno dei suoi poeti. Ci hai emozionato, ci hai fatto piangere e ridere. Ci mancherai immensamente. Addio Maestro, e grazie di tutto". Lo scrive su facebook Fabio Massimo Castaldo (M5s).

Lorenzo Guerini omaggia Franco Battiato citando La cura

"E guarirai da tutte le malattie. Perche' sei un essere speciale. Ed io, avro' cura di te". Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini rende omaggio in un tweet a Franco Battiato con le parole di una delle sue canzoni piu' famose, 'La cura'.