Musk, la figlia transgender: "Era sempre assente, mi molestava... Io cresciuta dalle tate"

La figlia transgender di Musk: "Padre assente, mi molestava"

Vivian Jenna replica al padre Elon Musk lasciando emergere tutta la verità sul loro rapporto. Nata come Xavier nel 2004 dal primo matrimonio del patron di Tesla con Justine Wilson, a 18 anni ha deciso di cambiare sesso e cognome, prendendo quello della madre perché non voleva avere più niente a che fare col padre.

Pochi giorni fa, erano diventate virali le parole di Musk in cui spiegava che il figlio Xavier (Vivian Jenna) era stato “ucciso” dall’ideologia woke. E che per lui quel nome, Xavier, è un “nome morto” perché lo stesso figlio è come se fosse morto ai suoi occhi dopo l'operazione.

Così, la ragazza transgender ha deciso di parlare per la prima volta davanti al mondo alla Nbc: “Se vuole mentire su di me, in modo palese, a un pubblico di milioni di persone, non lascerò correre”, ha detto, come riporta il Corriere della Sera.

Il padre raccontato da Vivian Jenna non è esattamente quello che si definirebbe “esemplare”. Era “assente, freddo, veloce ad arrabbiarsi, poco attento e narcisista”. Lei e i suoi quattro fratelli sono stati cresciuti dalla madre e dalle tate, aggiunge. E poi il racconto peggiora, perché la ragazza dice di essere stata molestata per aver provato a mostrare i suoi tratti femminili.

Il padre cercava in ogni modo di farla comportare come un uomo, spingendola a rendere la sua voce più profonda già dalle elementari. Un episodio: “Abbiamo fatto un viaggio in macchina che non sapevo fosse solo una pubblicità per una delle sue auto e lui mi urlava continuamente contro perché la mia voce era troppo acuta”.

Riguardo alle dichiarazioni di Musk sul fatto che sia stato “ingannato” per firmare i fogli necessari ai trattamenti medici per il cambio di sesso, Vivian Jenna smentisce tutto.

Vivian Jenna oggi frequenta l'università e continua a non voler avere niente a che fare con il padre. Nel 2022 aveva depositato un documento legale dove dichiarava: “Il nuovo nome significherà per me non solo il riconoscimento della mia vera identità di genere, ma anche l’evidenza che non voglio più essere associata al mio padre biologico”. Nella sua prima intervista, conferma ogni parola. “Voglio dire una cosa: sono adulta. Ho vent'anni. Non sono una bambina. La mia vita dovrebbe essere definita dalle mie scelte”.