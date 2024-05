Il neomutualismoè un movimento socio-economico che si basa sull'idea di una cooperazione volontaria tra individui e comunità per creare un'economia solidale e sostenibile. Si ispira alle idee mutualistiche del XIX secolo, adattandole alle esigenze e alle sfide del terzo millennio. Il neomutualismo promuove la creazione di reti di supporto reciproco, cooperative, banche del tempo, e altre forme di economia collaborativa che mirano a ridurre la dipendenza dalle istituzioni finanziarie tradizionali e da un mercato fortemente legato alle teorie capitalistiche, offrendo così un'alternativa concreta al modello capitalistico dominante

“Neomutualismo: Ridisegnare dal basso competitività e welfare” di Paolo Venturi e Flaviano Zandonai

"Sull’onda di un nuovo attivismo e di profonde trasformazioni sociali, il neomutualismo non agisce oggi per costruire nicchie al riparo dai fallimenti dello Stato e del mercato ma per generare impatto sociale, partendo dalle principali trasformazioni socio-tecnologiche e aprendo alla politica e all’economia la possibilità di rifondarsi intorno alla comunità".

Principi del Neomutualismo

Autonomia e Autogestione: Le comunità e i gruppi di individui gestiscono direttamente le proprie attività economiche e sociali, senza intermediari.

Cooperazione Volontaria: Le relazioni economiche e sociali sono basate sulla cooperazione e non sulla competizione.

Solidarietà: L'aiuto reciproco è alla base delle relazioni tra i membri della comunità.

Equità e Giustizia Sociale: Si promuove una distribuzione equa delle risorse e delle opportunità.

Sostenibilità: L'attenzione all'ambiente e alla sostenibilità a lungo termine è un principio fondamentale.

Applicazione del Neomutualismo in Italia

In Italia, il neomutualismo si manifesta attraverso diverse iniziative e progetti che incarnano i suoi principi.

Cooperative Sociali: Queste cooperative, che operano in vari settori (dalla produzione agricola ai servizi sociali), mirano a creare occupazione e inclusione sociale per persone svantaggiate. La loro gestione è partecipativa e si basa sulla condivisione dei benefici tra i membri.

Gruppi di Acquisto Solidale (GAS): Questi gruppi sono composti da persone che si uniscono per acquistare prodotti alimentari e altri beni direttamente dai produttori, promuovendo un'economia locale e sostenibile. L'idea è di ridurre i costi e garantire un giusto compenso ai produttori, evitando gli intermediari.

Banche del Tempo: Le banche del tempo sono reti in cui le persone scambiano tempo e competenze invece di denaro. Ogni ora di servizio prestata viene ricompensata con un'ora di servizio ricevuta, promuovendo così uno scambio equo e solidale.

Reti di Economia Solidale (RES): Queste reti riuniscono varie iniziative economiche (cooperative, GAS, associazioni) che condividono i valori del neomutualismo. L'obiettivo è creare un sistema economico alternativo basato sulla solidarietà, la sostenibilità e la partecipazione democratica.

Monete Complementari: Alcune comunità italiane hanno introdotto monete complementari locali (come lo SCEC) per favorire gli scambi commerciali all'interno della comunità, sostenendo l'economia locale e riducendo la dipendenza dal sistema finanziario tradizionale.

H&D. Un caso italiano

Harley&Dikkinson(H&D) si distingue nel panorama fintech per le sue soluzioni innovative, che mirano a sostenere lo sviluppo ecologico nel mercato immobiliare. Attraverso la creazione di piattaforme tecnologiche all'avanguardia, H&D rende più accessibili i finanziamenti dedicati a progetti green, massimizza l'efficienza nella gestione degli investimenti grazie all’analisi avanzata dei dati e miglioria l’impatto energetico degli immobili.

Harley&Dikkinson si impegna in progetti di Business Improvement Districts (BID), unendo forze nel settore pubblico e privato per realizzare trasformazioni urbane sostenibili. In questo modo mira a rinnovare gli spazi comuni trasformandoli in aree di aggregazione che promuovono crescita umana e inclusività. Questo sforzo congiunto migliora la qualità della vita dei cittadini e incoraggia la partecipazione attiva della comunità, creando luoghi ideali per poter vivere meglio insieme.

Questa forma di “Neomutualismo” si fonda su cooperazione e mutualità tra individui, organizzazioni e comunità per affrontare collettivamente le sfide sociali, economiche e ambientali. Harley&Dikkinson condivide questo stile di vita che promuove la solidarietà, l'integrazione sociale e la sostenibilità attraverso pratiche condivise e modelli di business inclusivi; è la missione che Harley&Dikkinson si impegna a realizzare in ogni progetto e iniziativa. Lavorare incessantemente per creare un impatto positivo che vada oltre le aspettative.