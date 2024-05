George Clooney e Adam Sandler a Milano Centrale per conto di Netflix

George Clooney e Adam Sandler sono stati avvistati alla Stazione Centrale di Milano nel pomeriggio di giovedì 2 maggio. E se a un primo sguardo - e forse per la gioia di qualche pendolare - sembravano attendere il treno, la realtà è meno fantasiosa e più verosimile: i due attori stavano infatti girando insieme alcune scene per il loro prossimo film. A circondarli lungo il binario 21, una serie di transenne e un' imponente troupe, e a far da cornice un treno d'epoca, probabilmente un Etr 252 "Arlecchino" attivo negli anni Cinquanta.

L'avvistamento

Tra centinaia di figuranti e operatori, sono comparsi a un certo punto i due attori, che un'utente di Instagram ha prontamente riconosciuto. Anche se da ora non vi è nessuna anticipazione sulla scena che stavano girando, ciò che è certo è che i due, come riportato da The Hollywood Reporter, saranno i protagonisti del prossimo film di Noah Baumbach.

La collaborazione con Netflix

La pellicola del regista statunitense, candidato a tre premi Oscar, autore di Storia di un matrimonio (2020) e Il calamaro e la balena (2006), nonché cosceneggiatore insieme alla moglie Greta Gerwig del film campione di incassi Barbie (2023), è prodotta da Netflix. Al momento non è trapelato alcun dettaglio riguardo la trama, né quando il film sarà disponibile per la visione. Tuttavia, proprio in queste settimane, i due interpreti saranno attesi anche in Toscana per girare altre scene della pellicola.