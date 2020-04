NEWS POP CORN TREATMENT: PER RIMUOVERE IL GRASSO DAL SOTTO GLUTEO

Il gluteo perfetto è una realtà solo per poche fortunate.



I cuscinetti di grasso localizzati sotto al gluteo, invece, sono purtroppo una verità comune a tanti.

Quanti possono essere i rimedi per trattare il banana roll?

Dai massaggi alle creme, per non parlare dei ritocchini medici, ma difficilmente riescono a distruggere questi inestetismi.

Il buon banana roll resta li, presente nel sotto-gluteo e non si muove, come se fosse stato attaccato con l’attack.

Elaborato in Corea e perfezionato negli USA, è oggi disponibile un trattamento che lo distrugge in una o massimo tre sedute.

Il nome è pop corn, riferito al rumore che si avverte quando si scioglie il grasso localizzato, evoca lo stesso rumore di quando vengono preparati i pop corn.

In cosa consiste il trattamento?

Nell’utilizzo di una radiofrequenza monopolare a micro aghi che permette tramite le estremità della punta di raggiungere l’accumulo adiposo sotto gluteo, sciogliendolo. Contemporaneamente però, e a differenza di altri sistemi, è anche in grado di dare tono alla pelle.

Come avviene il trattamento?



In modo NON chirurgico.

Inizialmente il paziente viene posto in posizione eretta, poi viene identificato il grasso da rimuovere, quindi una volta designata la zona si procede chiedendo al paziente di mettersi in posizione supina, sdraiato con la pancia rivolta verso il lettino.

Tramite il manipolo della radiofrequenza che presenta, come dicevo, al suo margine estremo dei micro aghi, si agisce direttamente sul grasso in questione.

Viene pizzicata la zona da trattare per far penetrare gli aghetti nel grasso.

Il calore condotto da questi micro aghi in profondità consente la scomparsa di questo fastidioso problema.

Dopo il trattamento la stessa pelle appare tonificata.

Durante il trattamento il paziente avverte solo un piccolo “zzz” se non viene anestetizzato.

Lo stesso trattamento si può ripetere in zone piccole, come le ginocchia, accumuli di grasso presenti sulle cosce, ma anche per assottigliare le caviglie.

Il risultato si nota in uno o due mesi.

È un trattamento che si può fare a tutte le età, è veloce, non è pericoloso, non determina gonfiore post-trattamento e il paziente può riprendere, dopo la procedura, la sua attività quotidiana.

