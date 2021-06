NEWS: RIMODELLA IL CORPO CON BODYSCULPT RIDUCE IL GRASSO E DEFINISCE I MUSCOLI

Per poter bene definire la muscolatura del corpo e dell’addome e riuscire al tempo stesso a ridurre la quantità di tessuto adiposo (=tessuto grasso), esiste una nuova apparecchiatura di nome BodySculpt.

Come funziona BodySculpt:

La tecnologia utilizza una serie di impulsi elettromagnetici focalizzati ad alta intensità in grado da un lato, di ridurre il grasso e dall’altro, di definire in modo preciso i muscoli dell’addome, dei glutei ma anche dei fianchi e delle braccia, in 5 – 10 sedute.

BodySculpt è stata approvata dall’FDA e la sua valenza è supportata da numerosi studi scientifici: agisce nel corpo in 30 – 45 minuti, con una serie di contrazioni muscolari di grande intensità e numero tali da permettere un ispessimento delle fibre muscolari e al tempo stesso una riduzione del grasso.

Il top per ottenere un effetto visibile sono 4 sedute ravvicinate: 2 alla settimana.

Per poter mantenere tale risultato, è necessario ripetere il ciclo almeno dopo 2-3 mesi e abbinare una moderata ma costante attività sportiva.

Il connubio di BodySculpt con altre apparecchiature, come Ultrasuoni o onde acustiche, ne favoriscono la rilevante riduzione della circonferenza dell’area trattata.

A differenza di altre apparecchiature, BodySculpt è in grado di determinare una distruzione delle cellule grasse ma anche di rassodare e dimagrire, per permettere un vero e proprio effetto body conturing dal grande impatto estetico.





BodySculpt può essere definito come l’ultimo risultato della scienza in grado di rimodellare il profilo del corpo in modo non chirurgico.