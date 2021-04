NEWS TRATTAMENTO GLUTEI: LATO B ALTO E SODO SENZA BISTURI

La colonna vertebrale presenta delle curve fisiologiche come la curva Lordatica che caratterizza la parte lombare con conseguente sporgenza del gluteo quindi affinché si abbia anche in mancanza di tale curva una certa stabilità nella postura e quindi si eviti mal di schiena per atteggiamenti sbagliati dovuti anche a questa forma anatomica è importante avere dei glutei sodi e tondi nonché dei forti addominali che permettono di stabilizzare i glutei stessi.

L’allenamento è sicuramente il fattore più importante nello sviluppo di tali muscoli, ma non tutti nascono atleti e sicuramente il COVID con le palestre chiuse e l’impossibilità di muoversi ci ha lasciato dei gravi postumi, non solo in quanto accettiamo maggiore fatica e debolezza nel muoverci ma anche in quanto spesso dolenzie della schiena sono dovute proprio ad una mancanza di tonicita sia dei glutei che zona addominale.

L’attività fisica da sola ora che potremo riprendere la nostra vita quotidiana non può bastare per poter potenziare in modo rapido tal muscoli: è per questo che tramite una sostanza a base di acido polikattico e con micro iniezioni a livello della zona lombare ovvero dei glutei possiamo stimolare nuovo collagene di formazione aiutando la performance nello sviluppo di questi muscoli.

In questa occasione ritroviamo che la coordinazione fra attività muscolare, esercizio fisico e stimolazione muscolare a livello profondo dato da tale prodotto possano aiutare non solo la postura ma anche l’intero movimento.

Cosa è l’acido polilattico o sculptra utilizzato per tale zona?

È un prodotto bioriassorbibile, biocompatibile e biodegradabile che permette la formazione di nuovo tessuto, iniettato nella parte alta del gluteo e in apposite zone sempre dello stesso gluteo.

Vi ricordo che il gluteo è costruito da 3 muscoli: grosso, medio e piccolo.

Il prodotto è adatto sia a uomini che donne.

La terapia curativa per dare sostegno e tono ai glutei con acido polilattico deve essere ripetuta per 3 volte, a distanza di un mese e mezzo l’una dall’altra, per garantire un risultato efficace: glutei ricostruiti, alti e sodi quindi importanti sia dal punto di vista performante e estetico.