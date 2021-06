Novavax, il nuovo vaccino contro il COVID-19, è efficace al 90% e sicuro

Il vaccino di Novavax contro il COVID-19 ha dimostrato un'elevata efficacia anche contro le varianti in un largo trial condotto in Messico e negli Stati Uniti.

Il vaccino, secondo la società americana del Maryland Novavax, è efficace al 90% e sicuro.

Nonostante la domanda di vaccini COVID-19 sia diminuita drasticamente negli Stati Uniti, la necessità di più dosi rimane critica in molte parti del mondo.

Si prevede che il farmaco di Novavax, facile da conservare e trasportare, svolgerà un ruolo importante nell'incrementare le forniture di vaccini nel mondo sviluppato.

Tuttavia, ci sono ancora mesi prima che arrivino quei rinforzi. Il produttore di farmaci prevede di richiedere l'autorizzazione per il suo vaccino negli Stati Uniti, in Europa e altrove entro la fine di settembre e di essere in grado di produrre fino a 100 milioni di dosi al mese.

"Molte delle nostre prime dosi andranno ai paesi a basso e medio reddito, e questo era l'obiettivo fin dall'inizio", ha detto il CEO di Novavax Stanley Erck.

Mentre più della metà degli americani ha ricevuto almeno una dose del vaccino COVID-19, meno dell'1% della popolazione mondiale ha almeno un'iniezione, secondo i dati di “Our World In Data”.

Lo studio Novavax ha coinvolto quasi 30.000 persone di età pari o superiore a 18 anni in Messico e negli Stati Uniti. Due terzi hanno ricevuto due dosi del vaccino a distanza di tre settimane, mentre il resto ha ricevuto un placebo.

Ci sono stati 77 casi di COVID-19, 14 nel gruppo delle persone vaccinate e il resto nei volontari che avevano ricevuto il placebo. Nessuno dei vaccinati ha mostrato sintomi moderati o gravi, rispetto ai 14 del gruppo di controllo.

Il vaccino ha avuto un'efficacia simile contro diverse varianti tra cui quella identificata per la prima volta in Gran Bretagna e dominante negli Stati Uniti, nonché in popolazioni ad alto rischio come gli anziani e le persone con altri problemi di salute.Gli effetti collaterali sono stati per lo più lievi, come lieve dolore nel punto di iniezione. Non sono stati segnalati coaguli di sangue insoliti o problemi cardiaci. I risultati saranno pubblicati ed esaminati da esperti indipendenti. L'azienda aveva già pubblicato i dati di piccoli studi condotti in Gran Bretagna e Sud Africa.

I vaccini contro il COVID-19 preparano l'organismo a riconoscere il Coronavirus, in particolare la glicoproteina che lo ricopre, e lo preparano a combatterlo.

Il vaccino Novavax è costituito da copie cresciute in laboratorio di questa proteina. È una tecnologia diversa rispetto ad altri vaccini ampiamente utilizzati, che includono istruzioni genetiche affinché il corpo produca la propria glicoproteina.

Il vaccino Novavax può essere conservato in frigoriferi standard, semplificando la distribuzione.

L'azienda aveva annunciato un ritardo nella produzione a causa di problemi di approvvigionamento. L'azienda prevede ora di raggiungere la capacità di produrre 100 milioni di dosi al mese entro la fine di settembre e 150 milioni di dosi al mese entro dicembre.

L'azienda si è impegnata a fornire 110 milioni di dosi agli Stati Uniti nel prossimo anno e un totale di 1,1 miliardi di dosi ai paesi in via di sviluppo.