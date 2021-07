Oroscopo del weekend 10 luglio e 11 luglio per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 10 luglio e 11 luglio: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 10 luglio e domenica 11 luglio: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 10 LUGLIO - 11 LUGLIO 2021

Oroscopo del week-end Ariete : Venerdì, la Luna Nuova in Cancro attiva la tua quarta casa della casa e della famiglia, rendendolo un momento ideale per coltivare, immergersi nelle arti domestiche e nutrire le persone che ami. Il sabato estende quell'attenzione, aumentando la generosità di tutto ciò che tocchi. La luna si sposta in Leone il sabato sera, suscitando la tua creatività e passione. Il quadrato dalla luna a Urano la domenica sera può creare volatilità, quindi procedi con cautela.

TORO OROSCOPO WEEK-END 10 LUGLIO - 11 LUGLIO 2021

Oroscopo del weekend Toro : La Luna Nuova in Cancro si armonizza con la tua energia del Toro, attivando la tua terza casa di comunicazione; e infondendo fertilità alle tue idee, parole e connessioni. Questa influenza continua fino a sabato, quindi se hai chiamate e messaggi da restituire, tuffati. Sabato sera, la luna si sposta in Leone e attiva la tua quarta casa di casa e famiglia. Rivolgi il tuo occhio creativo verso il tuo nido e divertiti a decorare, progettare e curare la tua dimora.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 10 LUGLIO - 10 LUGLIO 2021

Oroscopo del weekend Gemelli : La Luna Nuova in Cancro mette in evidenza la tua seconda casa del denaro. Prenditi del tempo per rivedere le tue finanze e prendere tutte le misure che ti aiuteranno a stabilizzare e far crescere la tua prosperità. Il tuo pianeta dominante, Mercurio, lascia i Gemelli ed entra in Cancro domenica sera, ma probabilmente lo sentirai prima che si verifichi l'evento reale. Questo transito avvicina il tuo cuore e la tua mente e, anche se inizialmente può essere scomodo, ci sono doni in abbondanza.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 10 LUGLIO - 11 LUGLIO 2021