Oroscopo del weekend 10 ottobre e 11 ottobre per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 10 ottobre e 11 ottobre : le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 10 ottobre e domenica 11 ottobre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!



ARIETE OROSCOPO WEEK-END 10 OTTOBRE - 11 OTTOBRE 2020

Oroscopo del week-end Ariete : Una potente influenza per te è attualmente in corso con il tuo pianeta dominante, Marte, quadrato Plutone. Sei pieno di potere, energia, spinta incredibile e ambizione e la tua più grande sfida è rimanere consapevoli degli altri e non forzare la tua volontà o la tua strada, non importa quanto tu voglia qualcosa o qualcuno. La luna transita nella tua quarta casa di casa e famiglia e quinta casa della creatività, quindi questi sono gli sbocchi ideali su cui concentrarti questo fine settimana.

TORO OROSCOPO WEEK-END 10 OTTOBRE - 11 OTTOBRE 2020

Oroscopo del weekend Toro : Una potente influenza per te attualmente è il tuo pianeta dominante, Venere, trigono Urano. Stai ridefinendo te stesso e hai bisogno di molto spazio e libertà per esplorare nuove direzioni e possibilità. La luna in Cancro venerdì e sabato è in armonia con i vostri pianeti Toro, attivando la vostra terza casa di comunicazione e apprendimento e trigono Venere, evidenziando la vostra creatività. Domenica la Luna del Leone scivola nella tua quarta casa di casa e famiglia.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 10 OTTOBRE - 11 OTTOBRE 2020

Oroscopo del weekend Gemelli : Sei estremamente sensibile all'energia e il sestile tra il tuo pianeta dominante, Mercurio e Pallade ti rende ancora più tale. La tua intuizione e le tue percezioni psichiche sono eccezionalmente forti questo fine settimana. Potrebbe essere necessario ritagliarsi un po 'di tempo da solo e fare il bagno in solitudine per mantenere l'equilibrio. Mentre la Luna in Cancro transita nella tua seconda casa degli affari materiali venerdì e sabato, trova il tempo per rivedere le tue finanze. Domenica la Luna del Leone illumina la tua terza casa di comunicazione, quindi le chat video sono all'ordine del giorno.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 10 OTTOBRE - 11 OTTOBRE 2020

Oroscopo del weekend Cancro : La Luna in Cancro di venerdì e sabato mette in evidenza la tua prima casa di sé e aumenta la tua già forte sensibilità. Meno male che sai come ritirarti, prendere spazio e prenderti cura di te stesso quando ne hai bisogno. La luna è opposta a Pallade, Giove, Plutone e Saturno nella tua settima casa di partnership questo fine settimana, quindi le relazioni importanti e le dinamiche che li influenzano e hanno un impatto saranno sotto i riflettori. Fai un respiro profondo e procedi con cautela.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 10 OTTOBRE – 11 OTTOBRE 2020

Oroscopo del weekend Leone : Il quadrato tra il tuo pianeta dominante, il sole e la Luna in Cancro ti riempie di energia e tensione creativa che necessita di un'espressione positiva. Esci nel mondo e fai brillare la tua luce. Cerca dei modi per pagare la gentilezza in avanti. Domenica, quando la Luna del Leone attiva la tua prima casa del sé ed è trigono Mercurio e quadrato Urano, dovrai essere consapevole di come parli agli altri. Appoggiati alla sensibilità e pensa prima di parlare, e tutto andrà bene. Un sensitivo dell'analisi dei sogni può aiutarti a dare un senso ai sogni intensi che hai fatto ultimamente.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 10 OTTOBRE - 11 OTTOBRE 2020

Oroscopo del weekend Vergine : Venere illumina la tua prima casa ed è trigono Urano, risvegliando un bisogno di libertà e indipendenza che richiede espressione. Metti da parte le convenzioni e guarda in che tipo di divertimento puoi cimentarti. Il tuo pianeta dominante, Mercurio, è quadrato alla luna, quindi le emozioni possono essere forti ed è probabile che tu abbia una lingua affilata che può ferire se non stai attento. La Luna in Cancro illumina la tua undicesima casa di amici e incontri sociali venerdì e sabato, quindi pianifica un po 'di tempo nel patio con la tua tribù. Uno psichico del percorso di vita può aiutarti a trovare una nuova strada da percorrere.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 10 OTTOBRE - 11 OTTOBRE 2020

Oroscopo del weekend Bilancia: Il Sole in Bilancia è in quadratura con la Luna in Cancro e uno stellium di pianeti in Capricorno e questo fine settimana si oppone a Marte in Ariete, creando una Grande Croce e un'intensa tensione interna per te. Se ti senti come se avessi un brivido o come se la tua pelle fosse in fiamme, non c'è niente di sbagliato a parte il fatto che sei schiacciato da un potente transito. Sii gentile con te stesso e dedica del tempo a esaminare la tua vita e le tue scelte. Una lettura con un sensitivo chiaroveggente può aiutarti a guardare le diverse aree della tua vita e valutarle ciascuna.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 10 OTTOBRE – 11 OTTOBRE 2020

Oroscopo del weekend Scorpione : Il tuo pianeta dominante, Plutone, è quadrato a Marte con un'influenza potente e continua che ti tiene sulle spine. Sei pieno di potere, energia, spinta incredibile e ambizione; la tua sfida più grande è rimanere consapevoli degli altri, non forzare la tua volontà o la tua strada, non importa quanto tu voglia qualcosa. La Luna in Cancro si armonizza con i tuoi pianeti Scorpione venerdì e sabato, chiamandoti a uscire di casa, esplorare cose nuove ed espandere i tuoi orizzonti. Un sensitivo del consiglio di carriera può aiutarti a esplorare le tue opzioni mentre la Luna del Leone attiva il tuo settore della carriera domenica.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 10 OTTOBRE - 11 OTTOBRE 2020

Oroscopo del weekend Sagittario : Sabato il tuo pianeta dominante, Giove, si oppone alla Luna in Cancro, riempiendoti di ottimismo e aumentando la tua natura e gentilezza estroverse. Questo è un transito fortunato per te, quindi è del tutto possibile che felici sorprese ti arrivino questo fine settimana. Sei pieno di energia e guidi tutto il fine settimana e puoi affrontare i progetti che hai tenuto in sospeso e finalmente portarli a termine. Domenica vorrai uscire nel mondo ed esplorare nuovi territori, dedicarti all'avventura e divertirti.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 10 OTTOBRE - 11 OTTOBRE 2020

Oroscopo del weekend Capricorno: La Luna in Cancro si oppone allo stellium dei pianeti Capricorno nella tua prima casa e piazza il sole in Bilancia e Marte in Ariete, creando una Gran Croce nel tuo tema e generando tensione interiore e non poca quantità di disagio emotivo. Sii facile con te stesso e se puoi prenderti il ​​fine settimana per rilassarti, sarà un transito più facile di quanto non sarebbe altrimenti. Domenica la Luna del Leone illumina la tua ottava casa di risorse condivise e misteri nascosti. Una lettura con un medium sensitivo può portarti un messaggio utile e di supporto da un antenato.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 10 OTTOBRE - 11 OTTOBRE 2020

Oroscopo del weekend Acquario : La Luna del Cancro illumina la tua sesta casa di salute e benessere venerdì e sabato, dandoti l'opportunità di rivedere come funzionano o meno le tue abitudini e routine di cura di te stesso. Se hai bisogno di prenderti più cura di te stesso, potresti scoprire che l'Universo lo rende chiaro durante questo transito. Domenica la Luna del Leone è in quadratura con il tuo pianeta dominante, Urano, quindi le tue emozioni potrebbero essere volatili e potresti scoprire una tasca di insicurezza, specialmente per quanto riguarda la tua relazione.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 10 OTTOBRE - 11 OTTOBRE 2020

Oroscopo del weekend Pesci : Il trigono tra il tuo pianeta dominante, Nettuno e la Luna in Cancro di venerdì fa ben sperare per creatività e romanticismo. Immergiti nei tuoi progetti creativi e celebra la gioia che segue. Pianifica un appuntamento serale e probabilmente chiuderai la serata romanticamente. La Luna del Leone di domenica illumina la salute e il benessere nel tuo grafico e ti chiede di controllare te stesso per vedere se le tue routine di auto-cura funzionano o se hai bisogno di cambiare un po 'le cose. Un medium medium può metterti in contatto con una guida che può aiutarti ad approfondire l'amor proprio.